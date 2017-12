A plázába már megérkezett a Mikulás

- A Vajdaságból Kispiacról jöttünk, ő Zalán, három hónapos - mutatta be édesanyja a szegedi pláza mikulásváró Tökmagbulijának legkisebb látogatóját. Az édesanya két gyermekével kizárólag a Mikulás kedvéért érkezett szombaton a közös fotózásra. A karácsonyi manónak öltöztetett kisfiú testvére, a négyéves Vanda hópehelyhercegnőként forgott tüllszoknyájában. Kanizsára is csak várják még a nagyszakállút, ezért elé jöttek a szülei a 11 hónapos Rekecki Noellel. A kisfiú kicsit félősen nézett az ismeretlen, ám annál mosolygósabb piros sapkás bácsira, így készült el róla is a Télapó udvari fényképészének felvétele.Hosszú sor kígyózott a bevásárlóközpont hópihekunyhója előtt, hogy idén először a legkisebbek ott találkozhassanak a Mikulással. A szülők okostelefonnal örökítették meg az élményt, és akit kellett bátorítottak a közös fényképezkedésre. A puttonyból szaloncukor vagy alma került elő, ebből választhattak jutalmat a leginkább vállalkozószelleműek. A hódmezővásárhelyi Banga Dani a gyümölcsöt kérte, mert - indokolta - éppen azt szeretne enni. Kézszorítással búcsúzott a közös fotózás után. A szintén vásárhelyi Zsibrita Lia a szaloncukornak örült, és nekünk is elárulta, amit a Mikulásnak: hat éves lesz.A Tökmagbulival vezette fel a pláza a december 10-ig tartó adománygyűjtő akcióját, mellyel rászoruló családokat lehet támogatni. A kijelölt helyen 12 és 18 óra között a vöröskereszt gyakorlott önkéntesei segédkeznek; könyveket, játékokat, tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodószereket várnak.