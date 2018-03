A polgármester állítja, a beruházás kivitelezése jogszerű volt - Nyomoznak a baksi csatornaügyben

Költségvetési csalás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen Kovács Gábor egykori önkormányzati képviselő a baksi csatornaberuházás, az ivóvízprojekt és a szociális bérlakások építése kapcsán a Csongrád Megyei Főügyészségen.



A férfi lapunknak azt mondta, még tavaly októberben tett feljelentést, a nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt indították, az ügy kivizsgálásával az adóhatóságot bízta meg a főügyészség. Mivel folyamatban lévő ügyről van szó, Kovács Gábor bővebben nem kommentálta, mi áll feljelentésének hátterében.



A férfi egyébként nem először tesz feljelentést, korábban az önkormányzat ellen lépett fel, ám akkor semmilyen jogsértést nem állapítottak meg.



A helyzet nem egyszerű csatornaügyben. Annak idején kistérségi szinten víziközmű-társulatokat alapítottak, egy ilyen tagja volt Baks község is.



– A képviselő-testület az érdekeltségi hozzájárulás mértékét közületeknek 200 ezer forintban, míg magánszemélyeknek 220 ezer forintban állapította meg. Ezt én is megörököltem – magyarázta Búza Zsolt polgármester. Később újabb pályázatok jelentek meg, így a támogatási intenzitás mértékét 95 százalékra tornázta fel a településvezető, vagyis a lakossági önerő lecsökkent.



– Ha mindenki befizette volna az érdekeltségi hozzájárulást, akkor nem lenne semmi probléma, de sajnos mindössze a 879 érintett fele utalta el a pénzt. Ebből visszaosztani a lakosoknak jelentős összeget nehéz, senki nem várhatta el azt tőlünk, hogy törvénytelenséget kövessünk el azért, hogy a lakosoknak az önerejét szabálytalanul csökkenteni tudjuk – közölte a településvezető, aki tavaly áprilisban mondott le a víziközmű-társulatban viselt tisztségéről, miután a taggyűlés és az akkori ellenzék nem fogadta el a könyvelő cég által megállapított lakossági hozzájárulás 120 ezer forintra csökkentését.



Akkor új tisztségviselőket választottak, akik Búza szerint irreálisan alacsony összegről, azaz 62 ezer 300 forintra való csökkentésről döntöttek. A lakosoknak azt ígérték, hogy 3 hónapon belül megkapják a pénzüket, ám ez a mai napig nem történt meg. Búza szerint jogos a baksiak hamis ígéretek miatti felháborodása.



Kérdésünkre elmondta, az egykori önkormányzati képviselő feljelentése előtt értetlenül áll.



– A kormány szigorúan kezeli a pályázatokat, minden elektronikus rendszeren keresztül fut, nem lehet téveszteni, ezen felül közbenső ellenőrzések vannak, és végelszámolás is. Ha hibáztunk volna, már kiderült volna – közölte a polgármester, hozzátéve, eddig minden pályázatuk sikeres volt, egynél sem emeltek kifogást a lebonyolítás ellen, és egyetlen fillért sem kellett visszafizetniük.



Elmondta, az EMMI nemrég ellenőrizte a szociálisbérlakás-pályázatukat, és mindent rendben találtak. Leszögezte, a feljelentés kapcsán indult nyomozásnál is ez lesz a végeredmény, mert mindent a pályázati útmutatóban előírtaknak és a jogszabályoknak megfelelően bonyolítottak le Bakson.