A problémát nem oldja meg, de biztonságot ad a 3 vállalkozó ötlete - Munkaerőt kölcsönöznek egymásnak vendéglátósok

Összefogtak a fiatal vendéglátósok - Talmácsi Ádám és tulajdonostársa, Vas Melinda az A2-ből, Jarjabka Zoltán a Kék Elefántból, valamint Balla Máté a Kapcából -, és munkaerőt kölcsönöznek egymásnak, ha kell.

Fotó: Török János

Átadás, átvétel. Kisegítenék egymást alkalmazottaikkal a vendéglátósok. Fotó: Török János

– Eddig hárman vagyunk, akik munkaerőt kölcsönöznénk egymásnak. Egy baráti beszélgetésből nőtte ki magát az ötlet, hiszen mindannyiunk közös problémája a vendéglátásban tapasztalható és egyre súlyosbodó munkaerőhiány – kezdte Talmácsi Ádám, az A2 Gastro Caffe üzletvezetője és egyik tulajdonosa. Ádám két kollégájával, Jarjabka Zoltánnal, a Kék Elefánt kávézó üzletvezetőjével és tulajdonosával és Balla Mátéval, a Kapca kávézó és bisztró üzletvezetőjével összefogva azt találta ki, hogy szükség esetén munkaerővel segítenék ki egymást. – Ehhez természetesen mások is csatlakozhatnának, és így létrehozhatnánk egy adatbázist – tette hozzá Ádám.– Azt látom, hogy már öt éve probléma a képzett munkaerő hiánya. Beszéljük meg, agyaljunk rajta együtt, mert a fejlődésünk gátja, ha nincs elegendő jó munkaerő. Nem az általuk elkért fizetéssel van gondom, hanem azzal, hogy nem termelik meg az azért járó értéket. Irreális elvárásokkal mindannyian találkoztunk a szakmában – magyarázta a Kapca vezetője.Ádám azt hangsúlyozta, hogy hozzájuk hasonló gondolkodású, a szakmai féltékenységet és irigységet mellőzni tudó vállalkozók csatlakozását várják, mert távlati terveik vannak. – Muszáj ezzel a problémával foglalkoznunk. Szeretnénk biztonságban tudni az üzletünket, mert egy kisebb vállalkozás esetében, mint a miénk, ha egy alkalmazottam megbetegszik, vagy eltöri a lábát, lehet, hogy másnap nem tudok kinyitni. Szeretnék úgy lefeküdni aludni, hogy tudom, nem kell emiatt aggódnom – mondta a fiatalember, akivel tulajdonostársai, Tatár Tibor és Vas Melinda is egyetértenek.– Nem siránkozni kell, hanem megoldani a problémákat, mert szerintünk lesz ez még rosszabb is – mondta a munkaerőhiányra utalva Máté.A fiatal vállalkozók úgy gondolják, hogy már azzal előrébb vannak, hogy leültek együtt gondolkodni. Azt mondták, jó lenne, ha minél többen csatlakoznának, mert lehet, hogy összefogással hatékonyabban tudna fejlődni Szeged vendéglátása.