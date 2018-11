˝A ranglétra minden fokát meg kell járni˝ - Még egyetemista, de már a Szaffi címszerepét énekli

Máthé Beáta is vallja: el kell lesni a másiktól a tudást. Fotó: Frank Yvette

Máthé Beáta öt éve került Szegedre, az egyetemre. Kezdetben csak kisegítőként tevékenykedett a színházban, majd énekkari tag lett. Tavaly már láthatták két kisebb szerepben – a Carmen Mercedese és a Bál a Savoyban Lilije volt –, most viszont címszerepet énekel a Szaffiban.– Lili csak egy pármondatos szerep volt, de nagyon élveztem. Mindig úgy gondoltam, a ranglétra minden fokát meg kell járni. És úgy érzem, jó úton haladok ebben – mondja Beáta, aki jövő nyáron szerez mesterképzésen diplomát az SZTE Zeneművészeti Karon.A Szaffi rendezője, Toronykőy Attila színpadi gyakorlatot tanít az egyetemen, így Beátát is ismeri. – Biztonságban éreztem magam, hogy Attila szárnyai alatt énekelhettem először főszerepet. Tudtam, hogy minden rendben lesz, bízhatok benne. Hálás vagyok, hogy megkaptam ezt a szerepet, amelyben kényelmesen, jól érzem magam. Jól tudtunk együtt dolgozni, a biztos színészvezetése megadta számomra azt a biztonságot, amely ahhoz kellett, hogy ezt a nehéz szerepet könnyeden tudjam megformálni.Az énekművész a fővárosból költözött Szegedre, Toronykőy mellett pedig több tanárával is együtt dolgozik a színházban. Többek között Andrejcsik Istvánnal – énekmesterével –, aki a darab Loncsárja és Koczka Ferenc karmesterrel. A zenekari árokban pedig több hangszeres évfolyamtársa is a zenekar tagjaként vesz részt a produkcióban. Szaffi figurája keretet ad a történetnek, Jónás általa érti meg, mi az igazi kincs.– Irigyeltem kicsit a munka elején a vicces karaktereket. Elvégre Puzzola vagy Loncsár malacjelenete mindent tarol. A gyerekek nevetnek, folyamatos a figyelmük. Tartottam tőle, hogy Jónás és Szaffi szép, lírai jeleneteinél ez majd alábbhagy. Kellemes tapasztalás volt számomra, hogy a meghitt pillanatok is lekötötték őket. Nem kell túlmagyarázni, a finom játékból is értik és érzik a szerelem kibontakozását a két karakter között.Mivel dupla szereposztással játsszák a meseoperettet, felváltva bújik Horák Renátával Szaffi bőrébe. Tavaly a Carmenben is ugyanazt a szerepet alakították. – Hálás vagyok, amiért támogat és segít. Sokat köszönhetek neki karakterformálásban mind Mercedes, mind Szaffi figurájánál. Aki színházzal foglalkozik, tudja: „el kell lesni a másiktól a tudást". Az ember a színpadi fortélyokat, finomságokat nemcsak az iskolában, hanem a kollégáktól is tanulja. Így Renátától is tanultam ezt-azt.Máthé Beáta azt is elárulta, Loncsár jelenete az egyik kedvence, mert minden szereplő, ének- és tánckari művész kedves, vicces, egyéni malackaraktert hoz. Egyébként egy gyerekdarab szerinte pont akkor jó, ha a kicsik együtt élnek a történettel és reagálnak a helyzetekre.