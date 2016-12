A rászorulók remélik, Orbán Viktorhoz is eljut majd a szegénység híre

– 2010 óta rendszeresen osztunk ételt május elsején és karácsony után. Ez egyfajta demonstráció. Arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy nem csak ünnepekkor kell a szeretetet kinyilvánítani, hanem a hétköznapokon is – mondta Szalma Róbert, a Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány elnöke.A civil szervezet szeretetkonyhája 500 adag vegetáriánus székely káposztát osztott ki szerda délután az Anna-kútnál, ahol két órától kígyózott a sor. Az ételjegyeket az alapítvánnyal együttműködő partnerszervezetek segítségével juttatták el a rászorulóknak. – Sokan segítenek többféle módon: nyersanyaggal, pénzadománnyal, vagy akár önkéntes munkával – tette hozzá Szalma, majd sietett vissza segíteni az önkénteseknek, akik az ajándékcsomagokat készítették össze. Ezekbe banán, alma, zöldségek, édesség, kenyér és rétes is került. A sorban állók között időseket, nyugdíjasokat és babakocsiban kisgyerekeket is láttunk. Szalma Róbert szerint bárkivel előfordulhat, hogy rászorulóvá válik, de sajnos sokan már így születnek. Az alapítvány év közben is segíti a rászorulókat. Most új helyre szeretnének költözni, hogy péntekenként is tudjanak ételt osztani.– A családi helyzetem miatt jutottam ide. A családsegítőhöz járok a Sás utcába hetente egyszer. Én onnan kapok mindent, ott mondták azt is, hogy ételt osztanak – mondta Kriston Simon Józsefné, aki készségesen megmutatta a két nagy, zöldséggel és gyümölccsel megtömött zacskót. Az ajándék olyan soknak és nehéznek bizonyult, hogy a nyugdíjas asszony telefonos segítséget hívott: egy barátja kerékpárjának kosarában tudták csak hazavinni az élelmiszert.– Remélem ezt majd Orbán Viktor is látja. Majd küldjenek neki egy példányt, hogy el tudja olvasni, itt is mekkora a szegénység – javasolta félig indulatosan, félig viccelődve Pajkó Ferenc, aki ismerősével Dudás Attilával ott helyben elfogyasztotta az ételt. – Finom, meg tudnék enni egy egész tállal – tette hozzá két kanál székely káposzta között.