A régióban egy helyen árultak belépőt a magyar-portugálra - órákat álltak sorba meccsjegyért Szegeden

Megnézik Cristiano Ronaldót. Rostás Istvánnak és fiának, Pletka Leventének sikerült jegyet szerezni.

Fotók: Karnok Csaba

– Öt órát álltunk sorba – mesélte már jeggyel a kezében hétfő délután 2 órakor Rostás István. Többen ekkor is még mindig csak reménykedve álldogáltak a Bartók Béla téri Autoclub Travel irodája előtt, ahol reggel óta kígyózott a tömeg. A régióban csak itt lehetett belépőt venni a szeptember 3-i, Groupama Arénában rendezett magyar–portugál világbajnoki selejtezőre egyébként nagyon baráti, ezerforintos áron. Arra a kérdésre, hogy megérte-e, a férfi annyit mondott, neki nem, de a gyereknek megígérte.– Ronaldo a kedvencem, de a magyaroknak szurkolok – mondta a 11 éves Pletka Levente, mire István csak annyit jegyzett meg: tehát akár a csodacsatár, akár a magyarok lőnek gólt, a fiú örülni fog. – Én meg annak, ha végre hazaérünk Vásárhelyre – tette hozzá.

Volt, aki messzebbről érkezett. – Sári László vagyok, és nagyon szomorú – mutatkozott be a sor végén álló férfi, aki a Bács-Kiskun megyei Borotáról jött. – Két órája, amikor még az utca végéig ért a sor, azt mondták, az utánam jövőket küldjem el, mert nekik már biztosan nem lesz jegyük. Fél órája viszont azt a tájékoztatást kaptuk, hogy egy ember már csak egy jegyet vehet. Én 15-ért jöttem – mesélte. Hozzátette: akár 10 ezer forintot is adna egy jegyért, csak legyen.A sor végén állóknak már kompromisszumokat kellett kötniük: egymás mellé szóló jegyek délután 2 órakor már nem voltak. Egy szegedi hölgyé lehetett volna az utolsó pár jegy, de addig gondolkozott, mondván, hogy nem ilyen helyre akarta, hogy közben azt is lefoglalták előtte.– Délelőtt 10 órakor nyitottuk meg az értékesítési rendszert, hat irodánk árulta a jegyet az országban – mesélte Orosz Sarolta igazgató. Mint mondta, ez volt az első ilyen, nagy tömeget vonzó jegyárusításuk, maguk is meglepődtek, hogy ekkora volt az érdeklődés.