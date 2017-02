A reklámnak is van határa: a nyaggatási tényező is számít a gyerekjátéknál

Miben más a jótállás vagy a garancia, ha gyerekjátékokról van szó, szigorúbbak-e a fogyasztóvédők ezen a területen? Hol tudunk utánanézni, hogy egy termék veszélyesnek számít vagy nem? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, észrevételeket beküldeni – ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.



– Egy hónapja vásároltam az unokámnak egy dzsekis plüssmacit, két hete olvastam egy cikket, hogy a játék fulladásos veszélyt jelent, ezért a gyártó visszahívta. Mi a teendőm?



– Ha felmerül az érintettség, érdemes megnézni a veszélyes termék fogyasztóvédelmi, illetve hazai és európai adatbázisát, és elolvasni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium önkéntes visszahívásainak listáját. Ha bármelyiken szerepel, ne használjuk tovább! Minél hamarabb vigyük vissza a terméket oda, ahol vásároltuk, de önkéntes visszahívásnál a gyártó bármely márkaboltjában megkapjuk a teljes vételárat. A kereskedők saját márkás termékeknél még a számla bemutatásához sem kötik a termék visszavételét, jobb azonban, ha a blokkot, számlát, jótállási jegyet megőrizzük. Ezek egyéb reklamációnál is előfeltételei a kifogás rendezésének.



– A televízióban, a mesecsatornákon is vannak reklámok, ahol játékokat hirdetnek, és persze a gyerek az összeset meg akarja vetetni a szülővel. Egy játékot bárhogy lehet reklámozni?



– Természetesen nem, a magyar szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül a gyermekkorúak közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére. Ez megvalósulhat akkor is, ha gyermek nem köthet a reklámozott árura adásvételi szerződést. Szintén tisztességtelen a gyermek közvetlen felszólítása arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőtteket, hogy vásárolják meg a játékot. A felhívás azért jogsértő, mert a gyerekek befolyásolhatják az árut megvásárló szülőt. Ez az úgynevezett „nyaggatási tényező". Ha bárhol ilyen reklámmal találkozunk, jelezzük a Gazdasági Versenyhivatalnak.



– Időről időre kiderül, bizonyos játékok veszélyesek a kisgyermekekre. Nagymamaként hogyan vásárolhatok megfelelőt és feltétlenül biztonságosat az unokáimnak?



– Ha biztonságos terméket akarunk választani, érdemes tisztában lenni azzal, mit jelentenek a játékokon a jelölések.



– A CE jelölés kötelezettségvállalás a gyártótól arra, hogy a játék megfelel valamennyi vonatkozó uniós biztonsági előírásnak, amelyek a világon a legszigorúbbak.



– Három évesnél fiatalabb gyermekeknek ne vegyünk leválasztható, apró alkatrészekből álló játékokat. Veszélyt jelent a fulladás, mivel szeretnek mindent a szájukba venni.



– Játékokat csak megbízható, ellenőrzött üzletekből, illetve online áruházakból vásároljunk.



– Azoknál a műanyag játékoknál, amelyeket a kisgyerek könnyen a szájába vehet, kerüljük a PVC-ből készülteket a ftalát nevű anyag káros hatása miatt. Ez az EU-ban már tilos.



– Ha olyan játékot szeretnénk venni, amely zenél vagy hangokat ad ki, tartsuk a fülünkhöz, és ellenőrizzük a hangerőt – ezek akár halláskárosodáshoz is vezethetnek.