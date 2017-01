˝A rekordbevétel felét már elértük˝

– Fél év van még hátra az idei Szegedi Szabadtéri első premierjéig, de már hónapok óta gőzerővel folyik a háttérmunka. Hol tartanak most az előkészületekben?



– Minden évben hangsúlyozom, hogy a rekordszámokat már nehéz túlszárnyalni, olyan szépen teljesít az utóbbi években a Szabadtéri. Legnagyobb örömünkre azonban azzal szembesültünk 2017 első napjaiban, hogy nézőink nagyon lelkesek voltak decemberben, és az egy évvel ezelőtti kimagasló jegyárbevételt is hihetetlen számokkal fejeltük meg. Ennél is szebben cseng ráadásul az, hogy a tavalyi rekordbevétel felét már elértük – mindössze három és fél hónap alatt. Az elmúlt négy évben duplájára nőtt a jegybevételünk, tavaly meghaladtuk

a félmilliárd forintot. Hab a tortán, hogy remekül alakulnak az előadások művészi értelemben is: nemsokára szereposztásokat tudunk hirdetni az idei szuperprodukciókra.



– Sokan feltételezik, hogy egy nyári fesztivál kulisszái mögött télen a pihenésről szól az élet…



– Izgalmas és komplex a feladatunk, ami nem merül ki abban, hogy megnyitjuk a Dóm teret a produkciók létrehozói és a közönség előtt. Nálunk minden egy üzemben történik: a kutatástól kezdődően a termékfejlesztésig, a csomagoláson és kommunikáción át az értékesítésig. Kitaláljuk, mi legyen a műsor, megtaláljuk hozzá az alkotócsapatot, díszletet gyártatunk, közben komoly marketing- és értékesítési tevékenységet folytatunk. Ehhez rengeteg munka és elkötelezett, fiatalos, lendületes menedzsment szükséges.

A legjobb érzés persze az, amikor velük és több ezer emberrel közösen látjuk megszületni a produkciókat. Nagy öröm, hogy a Szabadtéri ekkora közösséget kovácsol, amelynek mi is részesei lehetünk.



– Minek köszönhető a siker? Ennyire „betalált" a 2017-es műsor?



– Azt gondolom, már jól érzékelhető az a művészi irány, amely felé Harangozó Gyula művészeti igazgató úrral a kezdetek óta törekszünk. A nézők láthatóan a bizalmukkal értékelik ezt, amit nagyon köszönünk. Az idei címeink pedig nagyon csábítók: a Toscá-val, Puccini egyik legnépszerűbb operájával kezdünk, az opera mellé járó Ajándékkoncert népszerűségét idén a Szegedi Kortárs Balett Carmina Buranája emeli. Visszatérnek a sikerdarabok, a Mamma Mia! és az Ének az esőben, újabb szórakoztató Shakespeare-előadással, a Vízkereszttel készülünk, és az évad végén igazi szenzáció, hogy a Dóm téren láthatják először a hazai nézők A notre-dame-i toronyőr musicalt.



– Mik a következő időszak feladatai?



– Lezárult a karácsonyi kampányunk. E népszerű szezonális akció után egy szintén időszaki kampányba kezdünk: Valentin-napi bérleteket kezdünk el értékesíteni, amelyek mellé Szamos Szívdesszerttel kedveskedünk nézőinknek. Megújult, elegáns közönségforgalmi irodánkban is szeretnénk minél inkább kedvükben járni, a kényelmüket szolgálni. (X)