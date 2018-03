A retró jegyében indult a Középiskolások Hete

A hétfői nyitóünnepségen Tóth Károly, az önkormányzat kulturális bizottságának tagja elmondta: nagy öröm, hogy az egyetemi fesztiválok mellett a középiskolások is egyre több kulturális programmal jelennek meg a palettán, ezáltal még több helyen mutatkozhat be a középiskolások tehetsége, kreativitása. Jávorszky Iván házigazdaként kiemelte, hogy a Kö7 szoros együttműködés eredményeként jöhetett létre, aminek elsősorban a civil szervezetként működő D2 és a lelkes diákok, tanárok jelentették az alapját.Két fiatal szervező, Bereczki Armand és Pászti Zsolt is megerősítette mindezt: a legjobban azt élvezték a munkában, hogy mindannyian hozzátehettek egy ötletet a programokhoz, és együtt valósíthatták meg őket.Az idei Kö7 két új helyszínnel bővült: a Szent-Györgyi Albert Agóra és a JATE Klub is otthont ad a középiskolások programjainak, melyekről részletes leírás olvasható a honlapjukon: http://ko7.hu/program-2018.