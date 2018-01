A ruha azonosuljon azzal, aki viseli - tanácsolja a szakember - A férfiak sem ússzák meg olcsón a báli szezont

Kulcsár Zsuzsanna igazgatja Gégény Ádám szmokingját. Nem olcsó mulatság a báli ruha. Fotók: Frank Yvette

Frakkot már ötezer forintért lehet bérelni, szmokingot 30 ezerért. Ha valaki megvásárolná a báli ruhát, mélyen a zsebébe kell nyúlnia, a szmoking 80 ezer forintnál kezdődik. Szalagavatóra kicsivel több mint 100 ezer forintból tetőtől talpig fel lehet öltözni.

– Most az a jó zakó, amelynek könyékig ér az ujja, a nadrág annyira rövid, hogy nem ér a cipőhöz, a zakót alig lehet begombolni. Az a trendi, hogy ha mégis begombolja, akkor látsszon rajta, hogy most jött ki a konditerem-ből, és majd szétrobban rajta – mondta a mai férfidivatról ironizálva Boros Gyula, a szegedi önkormányzat idősügyi referense, aki tervező-modellező szabászként kezdte a pályafutását. A tapasztalt férfiszabó szerint az a lényeg, hogy a jól szabott ruha azonosuljon azzal, aki viseli, komfortosnak és kényelmesnek kell lennie.A báli ruhák csúcsát, a frakkot az Agórában található táncruhakölcsönző biztosítja szinte az összes végzősnek Szegeden és környékén. Az üzletvezető, Lázár György elmondta, frakkból 300 darab áll a bálozók rendelkezésére, de van díszmagyarjuk, Bocskai- és huszárruhájuk is. – Folyamatosan bővítettük a kínálatot, mert ha bejött egy kétajtós szekrény vagy egy kisebb fiú, nekik külön legyártattuk a frakkot. Amikor tavaly egyszerre volt a Ságvári és a Deák szalagavatója, akkor 50 extra darabot kellett készíttetnünk – mesélte az üzletvezető. Náluk 5000 forintért lehet frakkot bérelni, de ebben a ki- és visszaszállítás is benne van. Az Aphrodité Menyasszonyiruha Szalonban korlátozott számban – húsz darab – tartanak szmokingot, amit spanyol övvel és csokornyakkendővel 30 ezer forintért lehet bérbe venni – tudtuk meg Héjja Éva tulajdonostól.A Tisza Lajos körúton nemrég nyílt férfidivatüzletben a Déri Miksa Szakgimnázium és Szakközépiskola végzős tanulója, a 18 éves Gégény Ádám a februári szalagavatójára próbálta fel az öltönyét és a szmokingját. Szüleinek mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk a divatos és minőségi darabokért. Ádám és az egyik eladó, Masír Mária először az öltönyt mutatta meg nekünk. Az iskola kikötése annyi volt, hogy a ruha kék legyen. A sötétkék öltönyt és a fehér inget egy apró pöttyös nyakkendővel dobták fel.Ádám öltönye 42 ezer, az inge 19 ezer, a nyakkendője 3100, az öve 14 ezer 600, a cipője 23 ezer 900 forintba került. A csinos kis szettért így összesen 102 ezer 600 forintot fizettek Gégényék, és akkor még nem beszéltünk a szmokingról, amelyen egy 81 ezer 900 forintos árcédula fityegett. Az üzletben a nagyon elegáns szmoking 120 ezer forint, ahhoz egy ing 17-18 ezer, a csokornyakkendő 2500-nál kezdődik. Masír Mária szerint náluk 140 ezer forintba belefér egy szmoking.Az eladók szerint öltönyben a szűkített vonalvezetésű fekete, sötétkék a népszerű.– Most a picit erőteljesebb kék is divat lett, természetesen barna övvel és cipővel. Szalagavatókra rengeteg ilyet eladtunk. Sokan jönnek be teljesen tanácstalanul, és ránk bízzák magukat, de van, aki fotót hoz be, hogy ugyanolyat szeretne – osztotta meg tapasztalatait Mária.