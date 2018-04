A sárkányhajózás legnagyobb világbajnoksága lesz Szegeden

„Roppant erős mezőny várható a világbajnokságon, ami kemény felkészülést igényel a magyar versenyzőktől is. Ha megnézzük, hol tart ma a sportág a világ különböző pontjain, hogy kinek milyen lehetőségei vannak és ki mit tud, azt kell mondjam, nem lesz könnyű a dobogó közelébe kerülni, de természetesen mindenki meg fogja próbálni." - jelentette ki a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke.

A Tisza-parti város július 17. és 22. között ad otthont a rendkívül színesnek és látványosnak ígérkező megmérettetésnek, amely a versenyzőszámot tekintve vetekszik a tavalyi budapesti vizes világbajnoksággal is.A nevezések alapján mintegy 150 legénység mérheti össze tudását Szegeden, ahová a világ összes meghatározó sárkányhajós nemzetéből érkeznek majd csapatok. Óriási küldöttséggel jönnek például a kanadaiak, akiknek közel 1500 sportolója ül majd hajóba. Az ötezer feletti indulói létszám azt jelenti, hogy magyarországi esemény a sportág történetének eddigi legnagyobb világbajnoksága lesz.„Nagyon komoly kihívás egy ekkora világbajnokság megszervezése, hiszen több ezer embert kell kezelni, nagy szeretettel vendégül látni és utaztatni, mindemellett pedig egy jó sportversenyt rendezni. Rengeteget dolgozunk ezért, és örömmel mondhatom, hogy mindenki, aki szerepet vállal benne, szívügyének tekinti ezt a versenyt, az államtól az önkormányzaton át a legutolsó önkéntesig. 2013-ban egyszer már ugyanitt sikeresen levezényeltünk egy nemzetek közötti világbajnokságot, és most is beleadunk mindent" - mondta a hazai szövetség elnöke.Járosi Péter hozzátette: a vb fantasztikus lehetőség Magyarországnak, a sportágnak és nem utolsósorban a közönségnek is, amely a Maty-éri pálya mellett a viadal hétvégéjén a Tisza szegedi belvárosi szakaszán is szemtanúja lehet a különleges hangulatú futamoknak.A magyar sárkányhajós csapatok összesen körülbelül 350 fős versenyzői gárdával vághatnak neki a klub legénység világbajnokságnak. Az U18-astól egészen a szeniorig gyakorlatilag minden korosztályban és kategóriában rajthoz áll majd hazai hajó is. Az indulók egy részének a kiléte még kérdéses, az ő sorsuk csak a válogató versenyek után dől el. Ilyen lesz például a május 5-én sorra kerülő, idén V4-es eseménnyé bővített Dunai Regatta, ahol az egyetemi csapatok a vb-szereplésért is harcolnak majd, valamint a május 12-én a 10. Budapesti Sárkányhajó Fesztivál a Lágymányosi-öbölben, ahol szintén rendeznek válogató versenyeket.