A sportberuházások miatt fejleszteni kell a terület vízelvezetését - Rendbe teszik a csatornákat

A Szegeden induló sportberuházásokhoz szorosan kapcsolódó fejlesztést 750 millió forinttal támogatja Magyarország kormánya a Modern Városok Programban – jelentette be B. Nagy László, a Fidesz országgyűlési képviselője a Szilléri-Baktó-Fertői főcsatornánál tartott sajtótájékoztatón.

Csongrád megye fejlesztési biztosa elmondta, hamarosan kezdődik az Etelka soron az új fedett uszoda, valamint a kézilabdacsarnok építése. Mindkét beruházásnál problémát jelentett az itt keletkező csapadék- és csurgalékvizek elvezetése – emiatt vált szükségessé a Tápéi és a Szilléri főcsatorna rekonstrukciója, amelyek a vízügyi igazgatóság területét érintik.



A csatornákat kitisztítják, felújítják, különböző műtárgyakat építenek, 485 méter hosszban leburkolják a medret és a rézsűt – tájékoztatott Kozák Péter, az Ativizig igazgatója.



A Szillér-Baktó-Fertői főcsatorna jelenlegi torkolati kapacitását mintegy két és félszeresére, másodpercenként csaknem három köbméterre növelik. A munkálatok tavasszal kezdődnek, és várhatóan 2019 márciusában fejeződnek be.



B. Nagy László hozzátette, az érintett területen tervezik egy termálvizes rendszer kialakítását is, amelynek csurgalékvize szintén a Szillér-Baktó-Fertői főcsatornát terhelné. Az energetikai fejlesztés következtében javulni fog a térség belvízvédelmi kapacitása is.