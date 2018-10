A sportért kampányoltak - Egészségfejlesztő roadshow a TIK-nél

Egészségfejlesztő roadshow-t indított az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, melynek célja a szívinfarktusok és lábamputálások számának csökkentése, illetve a stroke megelőzése. A Zöld recept – A mozgás gyógyszer című rendezvény tegnap Szegedre érkezett: Vajer Péter, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ alapellátási igazgatója, egyben a program szakmai irányítója csapatával futva érkezett Budapestről a TIK elé. Ők ugyanis két lábon és két keréken teszik meg a roadshow 660 kilométeres útját, így hívva fel a figyelmet a mozgás fontosságára.– Magyarországon 35 percenként meghal valaki a mozgásszegény életmód miatt. Arra szeretnénk rávilágítani, hogy egy kis odafigyeléssel mindez elkerülhető lenne, hiszen a mozgás gyógyszer – fogalmazott.A város határában csatlakozott hozzájuk a Fuss a Szegedi Gyermeksebészetért lelkes csapata is. Az alapító, Vizi András gyermeksebész elmondta, 3 munkahely és 2 gyerek mellett is találnak feleségével időt arra, hogy rendszeresen mozogjanak, így az sem lehet kifogás, hogy valaki nem ér erre rá. És hogy egy beteg számára mit jelent, ha nemcsak passzívan elszenvedi a kezeléseket, hanem tesz is gyógyulásáért, arról Wéber Gusztáv beszélt. Mint mondta, 2006-ban katasztrofális állapotban voltak az erei, nyugalmi állapotban is fájdalmai voltak. Rendszeres mozgással, úgynevezett kontrollált járástréning segítségével viszont mostanra elérte: nemhogy nem volt szükség amputációra, de aktív, panaszmentes életet tud élni.A programon részt vett Kropkó Péter 51-szeres Ironman is, aki a résztvevőkkel egy rövid bemelegítő programot is tartott. Köztük volt több orvostanhallgató, akiknek külön felhívták a figyelmét arra, hogy saját életükkel is fontos jó példát mutatniuk betegeiknek. A rendezvényre kitelepült egy szűrőbusz is, ahol szív- és érrendszeri rizikószűrést végeztek, illetve lehetőség volt dietetikai tanácsadáson is részt venni.