A strandszezonban havonta ellenőrzik a vízminőséget - a Partfürdőn vettek mintát a Tiszából

Egy tucat természetes fürdőhelyünk van



Csongrád megyében idén 12 természetes fürdőhelyet jelöltek ki. Az alábbi álló-, illetve folyóvizekben csobbanhatunk: Sziksósfürdő Strand és Kemping, Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping, Partfürdő Szabad-

strand, Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark, Tiszasziget Turisztikai Központ Szabadstrand, Mártély Holt-Tiszai szabadstrand, Mindszent tiszai szabadstrand, Sun City Szabadidőközpont, Maros Kalandpark Strandfürdő, Körös-toroki Partfürdő, Szentes Tiszai Partfürdő. Ebben az idényben egy új természetes fürdőhelyet nyitottak meg, Algyőn a Tisza jobb partján.

– Két medencét nyitunk meg a vendégek előtt, az ülőmedencét még a héten, míg a jövő héten a családi medencét is feltöltjük

– A természetes vizekben csak a kijelölt fürdőhelyeken lehet fürödni, mert ott megfelelők a körülmények. Minden szezonnyitó előtt az üzemeltetőknek végig kell kotorniuk az aljzatot, hogy éles tárgyak ne vágják el a fürdőzők lábát. Ezenfelül gondoskodniuk kell a napi szintű takarításról, ingyenes ivóvízvételi helyet, öltözőt, tusolót és illemhelyet is biztosítaniuk szükséges – sorolta Bosnyákovits Tünde megyei tiszti főorvos a Partfürdőn, ahol másodízben vettek mintát a Tiszából. Megtudtuk, május végén már egyszer ellenőrizték a víz minőségét, és meg is kapta az engedélyt a nyitásra a szabadstrand.Ilyenkor a szennyezést okozó baktériumok közül kettőnek a szintjét határozzák meg,– Egy ilyen mintavételnél két eredmény születhet: megfelelő vagy nem megfelelő – tájékoztatott Bosnyákovits Tünde. Utóbbi esetben ideiglenesen bezárják a fürdőhelyet, amely csak akkor fogadhat újra vendégeket, ha két egymást követő vizsgálatnál is megfelelő eredmény születik.Az Európai Unió és az Országos Közegészségügyi Intézet más szempontok alapján, négy év mintavételi eredményeit összevetve minősíti a természetes fürdőhelyeket.Jávorszky Iván, a Partfürdőt üzemeltető Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nkft. vezetője lapunknak elmondta, június elsején nyitott a szabadstrand, az árvíz után a partot felrotátorozták, majd homokot is hordtak a területre. Ellenőrizték a fák állapotát is, és a veszélyeseket kivágatták.– mondta Jávorszky, akitől megtudtuk, szeptember végéig tart a strandszezon.