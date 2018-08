A Szabadkai út zárva, az 55-ös bedugulva, 7 kilométer a kerülő - Pénteken a Tompai kapunál lévő átkelő félpályára szűkül

Késik a pizza is



Az egyik szegedi pizzéria a Facebookon tájékoztatta a vásárlóit, hogy augusztus 10-ig Kecskés-telepre és Szentmihályra a vasúti átjáró felújítása miatt nem szállítanak pizzát, Tompaszigetre, Hattyasra és Gyálarétre pedig a félpályás útzár miatt megnövekedett kiszállítási idővel kell számolni.

Kézbesítőink felkészültek



A Délmagyarország terjesztési vezetője, Oláh Éva arról tájékoztatja az érintett városrészekben élő előfizetőinket, hogy a kézbesítőink felkészültek a forgalmi akadályokra, és kora hajnalban biztos, hogy könnyen átjutnak az egysávosra szűkült vasúti átkelőn, ezért minden előfizetőnk időben megkapja majd az újságot.

2020-ra aluljárót ígért Nógrádi



„A kecskési vasúti átjáró ügye közel 9000 embert érint, ezért a helyzet megváltoztatására civil mozgalom is alakult. A Nyitott Sorompó Mozgalom azért jött létre, hogy Szentmihály, Gyálarét, Kecskés-telep és Klebelsbergtelep lakói együtt lobbizzanak a Szabadkai úti vasúti aluljáróért" – mondta lapunknak egy négy évvel ezelőtti sajtótájékoztatóján Nógrádi Tibor. Szentmihály–Kecskés–Móraváros fideszes önkormányzati képviselője akkor ígéretet tett arra, hogy 2020-ig megépítik az aluljárót. „Ha Érd és Gyomaendrőd is meg tudta csinálni az aluljárót, Szegeden sem lehet akadálya a 2,5 milliárd forintos beruházásnak" – fogalmazott Nógrádi (2014. szeptember 17.: Nyitott Sorompó Mozgalom: lobbi a Szabadkai úti vasúti aluljáróért).

Kedd reggel 7.45-kor egy egyetlen vasúti kocsiból álló jármű döcögött át az 5-ös főutat keresztező Szabadkai úti vasúti átjáróban. A sorompókat addigra már leszerelték a munkások, akik a gépeikkel a vasúti töltés két oldalán várták, hogy elkezdhessék a munkát. Mint megírtuk, vasúti átjárókat újítanak fel Szegeden a rendező pályaudvaron, valamint a Szeged-Rókus állomáson.A helyismerettel rendelkező autósok a Klebelsberg- és a Kecskés-telep közti, nehezen járható földutakon próbáltak rövidíteni, miután lezárták a Szabadkai úti vasúti átkelőt.A munkálatok miatt tegnap reggel 8 után nem sokkal lezárták a Szabadkai úti átkelőt, a sárga mellényes munkások elkezdték lepakolni a platós teherkocsiból a közlekedési táblákat. Közben a kocsisor az átkelő mindkét oldalán egyre nőtt, a Horgosi úti körforgalomig ért. Sokan már ekkor feladták, kiálltak a sorból és megfordultak.Kerékpárjára támaszkodva türelmesen várakozott viszont Bellér Zoltán Simon. A nyugdíjas férfinek az autósokkal ellentétben még viccelődni is volt kedve. – Legyen itt felüljáró, meg aluljáró is. De ha egyik se sikerül, akkor majd helikopterrel visznek át az egyik oldalról a másikra – humorizált a nyugalmazott vízügyes, aki hozzátette, mivel a vasúti síneket az árvízvédelmi gátra építették, ő teljesen biztos abban, hogy itt soha nem lesz aluljáró.– Ha 8 óra, akkor legyen 8 óra! Mi vagyunk a legjobban megszívatva, mert csak ide mennénk, a Favorit pékségbe dolgozni – mutatott a közeli vállalkozás felé a kocsisor elején várakozó Škoda Octavia kombi sofőrje. Az asszonynak végül szerencséje volt, őket még átengedték a munkások, de amint elfogyott a sor, azonnal kipakolták az utat lezáró és a behajtani tilos táblákat.Egy, a sorban hátrébb várakozó férfi már nem volt ennyire szerencsés. – Nem ideges vagyok, hanem hülye. Itt, Magyarországon mindent tűrni kell. Most nyolc ember veszi fel a fizetését semmiért – intett a fejével az átkelőben várakozó munkások felé. – A 8 óra az nem 7.50! Bekaphatja a MÁV. Nyugodtan írd le a nevemet! Illés Tibor Kecskés-telepi lakos vagyok – mondta egy másik autós.A zavart az okozta, hogy a MÁV-osok nem voltak biztosak abban, érkezik-e még vonat valamelyik irányból. A felújítás ideje alatt augusztus 12-ig a Cegléd–Szeged vasútvonalon Kiskundorozsmától vonatpótló autóbuszok közlekednek.Az autósok a távolsági és a helyi járatos buszokkal együtt az 55-ös főút és a reptér melletti, 502-es elkerülő felé kerülhetik ki a lezárást, ami közel hét kilométeres kényszerű kitérő. Kedd reggel a Kálvária sugárút a Vásárhelyi Pál és a Fonógyári útnál is bedugult, itt egészen a vasúti átjáróig állt a sor. Sokan a benzinkútnál szabálytalanul rövidítettek a Móravárosi körút felé azon az útszakaszon, ahová a tábla szerint csak az olajipar és a vadaspark járművei hajthatnak be.Péntek reggeltől nem lesz könnyű eljutni Klebelsbergtelepre, Gyálarétre és Tompaszigetre sem. A Tompai kapu úti átjárót is felújítják, ott 8 órától csak félpályán lehet majd közlekedni. Itt már kedd reggel a Kamarási utcáig ért a sor vége.