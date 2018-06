A szabadtérin folytatódnak a Moliére-komédiák

Fotó: Frank Yvette

Június végén a hagyományoknak megfelelően operával indul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei évada. Az Újszegedi Szabadtéri Színpad felújítása miatt a Kálvária sugárúti játszóhelyen, a REÖK Stúdiószínpadon pedig egy újabb Moliére-darabbal készülnek.Lapunkban is beszámoltunk arról, építik a Dóm téren a nézőteret és a színpadot; a jegyeladásokból az is kiderül: töretlen az érdeklődés az előadások iránt.– Jól előkészített az idei évad, hiszen a szokásoktól eltérően már tavaly augusztus elsején meghirdettük az előadásokat, ez látszik az értékesítésen is. A legnépszerűbb darabok már évek óta a musicalek – mondta Herczeg Tamás , a Szegedi Szabadtéri Játékok ügyvezető igazgatója. – Ezek közül az Apácashow a kedvenc, amelyből a tervezett 5 helyett 7 előadás lesz, ezekre már csak korlátozott számban lehet jegyeket kapni, van olyan nap, amelyiken már telt ház van.– A nagy tömegek ma nem az operára, hanem a musicalekre kíváncsiak, ez a műfaj ma a „nép operája" – fűzte hozzá Herczeg Tamás. Azonban az a szokás megmarad, hogy idén is egy opera, a Rigoletto lesz a nyitó előadás. Ennek két különlegessége is lesz, az egyik, hogy Náray Tamás ismert divattervező és Tihanyi Ildikó készíti a kosztümöket, a másik hogy magyarul játsszák a darabot.Immár második éve nélkülözik az újszegedi színpadot, annak felújítása miatt. Ám az előadásokat hiányolják a nézők, így júliusban a Kálvária sugárúti REÖK-színpadon az Úrhatnám polgárt mutatják be három alkalommal. Tavaly Herczeg Tamás rendezte a Tartuffe-öt, amelyet közel kétezren tekintettek meg, és nagy sikert aratott. A szabadtéri igazgatója idén is vállalkozott rendezésre, és egy újabb Moliére-komédiát választott.– Él egyfajta folytatás a gondolataimban, hiszen a Tartuffe-öt az utolsó felvonás nélkül rendeztem meg, úgy, ahogy Moliere is írta eredetileg. Az Úrhatnám polgár mint folytatás azt mutatja be, hogy a gazdaggá vált Tartuffe hogyan próbál megfelelni a polgárosodó lét magatartásainak. Valóban van olyan gondolat bennem, hogy továbbvigyem a történetet, de nem ez a cél – magyarázta a rendező.Ahogy a Tartuffe-öt, az Úrhatnám polgárt is Parti Nagy Lajos fordította, így a szövegek fergeteges nyelvi humorral vannak tele, mulattató helyzetkomikumaival, különleges szófordulatival, új kifejezéseivel idén is találkozhatnak a nézők. – Groteszkek, kedvesek, cinikusak ezek, az első olvasópróbán hangosan nevettek a színészek – mesélte a rendező. A szereposztás hasonló a tavalyihoz, Balog József, Kosztolányi József, Barnák László, Farkas Andrea az Úrhatnám polgárban is játszik. – Kiemelném Jakab Tamást, akivel először dolgozom együtt, az előadás szerkezetét tulajdonképpen rá találtuk ki, hiszen ő nemcsak a filozófust fogja alakítani, hanem mesélőként is részt vesz a darabban – magyarázza Herczeg.A darabnak saját zenéje lesz, amelyet a szegedi kötődésű Szirtes Edina Mókus komponál, és a próbafolyamatot is végigkíséri. Moliére 350 éve írta a vígjátékot, mégis mindig aktuális, hiszen ma is meglévő emberi problémákkal foglalkozik, a műveletlen újgazdagokat figurázza ki. A komédia fő humorforrását jelenti, hogy mennyien próbálják kihasználni a főszereplő Jourdaine hiszékenységét és tudatlanságát. Herczeg Tamás azt is megmutatja, milyen kiszolgáltatott ez a tanulni, fejlődni vágyó ember. – Aktualizálni nem kellett, megfejtenivaló van inkább a drámában, az a célom, hogy a gúny tárgyává váló főszereplő igazságát megtaláljuk, hiszen ő egy jóravaló ember. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a Moliére általi befejezetlenség itt most véget érjen, ez lesz az én meglepetésem a nézőknek – hangsúlyozta a rendező.Egy olyan komédiára számíthatnak a nézők, amely örök igazságaival egy könnyed nyáresti, de elgondolkoztató élményt nyújt, és illeszkedik a szabadtéri alapgondolatához. A jelmezek és a díszlet már elkészült Bianca Imelda Jeremias tervei alapján, június 18-án a próbafolyamat is elindul.