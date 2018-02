A szakképzést választották a jövő könyvelői és irodai titkárai: az informatika a menő a Vasváriban

A jogosítvány, valami elsődleges munka, majd OKJ-s képzés

Csatlakozom a családi vállalkozásunkhoz, könyvelőirodánk van

Valami szakma mindenképpen kell, nem arról van szó, hogy csak meg szerettük volna hosszabbítani a diákéveket

– sorolja érettségi utáni teendőit fontossági sorrendben Horváth Olivér, a Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnázium 11.-es diákja az iskola szerdai pályaorientációs napján. Ő a 16 ügyvitel szakos közül az egyetlen fiú, nem is lehet ráfogni, hogy ő vitte volna a szót a Rendezvényszervezés munkacímű interaktív műhelyfoglalkozáson. Itt 15 perc állt a fiatalok rendelkezésére egy gyakorlati feladathoz, amit Józsik Edit ifjúságsegítő pedagógustól kaptak.– válaszolja arra a kérdésre Olivér, hogy mi lesz, ha nagy lesz.Mozgalmas nap volt szerdán a Vasváriban, ahol a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közös pályaorientációs napot idén az első alkalommal rendezték meg. A diákok képet kaphattak az őket érdeklő vállalkozásokról, szakmai területekről, valamint az álláskeresési technikákba is bepillanthattak. Ezen túl önismereti teszteket töltöttek ki, interaktív műhelyfoglalkozásokon vettek részt, valamint megismerhették a felsőoktatási felvételi eljárást is.Számos céghez és intézményhez is ellátogattak, egyebek között több osztály járt a Sajtóházban is, ahol szerkesztőségünkkel, valamint a nyomdánkkal ismerkedtek meg. A ContiTechnél a keverő-, a heveder- és a tömlőüzemet nézték meg, de a gazdasági területeket is bemutatták a diákoknak. A vasvárisokat fogadták a Naturtexnél, a rókusi nagy Tescóban, az Epamnál és a LogMeInnél is, de jártak a kamaránál, az egyetemen és a kormányhivatalban is.– Érettségi után itt maradtunk az iskolában kétéves képzésen, ahogy az osztály legalább 60 százaléka is, most vagyunk túl az első féléven, és irodai titkárok leszünk, ha végzünk – mondja a 13. B-be járó Ballai Helga és Bende Vivien. Előbbi az informatikai, az utóbbi a közgazdasági szakon végzett tavaly nyáron.– hangsúlyozzák, hozzátéve, nincs gond a tanulással, négyeseik, ötöseik vannak.– Közel 500 diákunk van a 9–14. évfolyam között, ők három terület, a közgazdasági, az informatikai és az ügyviteli között választhatnak – mondja Siposné Gyuris Valéria igazgatónő, hozzátéve, érettségi után egy- és kétéves szakképzéseket is kínál az iskola. Megtudjuk, nagyon népszerű az informatika, nem véletlen, hogy a pályaorientációs napon két nagynevű szegedi céghez is elmentek a vasváris diákok – plusz az SZTE Természettudományi és Informatikai Karán megismerkedhettek a geoinformatikus szakmával is.