A szakszerűtlenül felszerelt klíma zavarhatja a szomszédokat

Egyeztessünk a szomszéddal!



Klímák miatt meglehetősen kevés per indul. Éppen azért, mert nehéz bizonyítani, hogy az egyébként zajszint alatt működő berendezések zavarják a szomszédok nyugalmát. Van azonban ilyenre is példa: Pécsett egy éve bíróság tiltotta meg egy nőnek klímája használatát, mert azt néhány méterre a szomszédjának erkélyétől és egyik lakószobájától szerelte fel, akinek ez érthető módon nem tetszett. Ennél jóval hasznosabb azonban a problémák megelőzése: érdemes a szomszédokkal egyeztetni a telepítés előtt, hogy aztán se bosszúságot, se esetleges pluszköltséget ne jelentsen egyik félnek se a jó viszony megtartása.

Fotó: Karnok Csaba

Az év legforróbb napjai tombolnak, két hete tart a kánikula. Mostanra gyakorlatilag minden lakás átmelegedett, így akinek van, üzemelteti a klímaberendezését, hogy elviselhető legyen otthonában a hőmérséklet. Ami azonban a lakónak áldás, a szomszédoknak átok is lehet.Csörög rovatunkban egyik olvasónk például arra panaszkodott, szomszédjának klímájából a kondenzvíz az ablakpárkányára csöpög, aminek hangjától nem tud aludni. Másokat a hangos kültéri egység zavar, általában azonban az érintettek hiába jelzik a panaszt a berendezés tulajdonosának, nem történik semmi. Pedig a dolog nem szőrszálhasogatás: a Levegő Munkacsoport egy tanulmányban már kimutatta, hogy a 40–60 decibel közötti zajhatás pszichés zavarokhoz, a koncentrálóképesség csökkenéséhez és fáradtságérzéshez vezethet.Tornyi Koppány, a Dél-Alföldi Klíma Kft. ügyvezetője kérdésünkre elmondta, elsősorban a társasházaknál jelent gondot a légkondicionáló berendezés, ahol a lakások nagyon közel vannak egymáshoz, és akiknél nincs klíma beszerelve, kénytelenek nyitott ablaknál aludni.– A modern klímák hangterhelésének 50 decibel alatt kell lenniük, így jogszabályt nem sért a működésük. Ettől persze lehet zavaró a folyamatos, monoton zúgás – fogalmazott a cégvezető. Hozzátette, az elhanyagolt vagy öreg berendezéseknél előfordul, hogy hangosabbak, ezt azonban zajszintméréssel lehet csak bizonyítani, ami a városi forgalom alapzaja mellett meglehetősen nehéz.A kültéri egységből távozó forró levegő ritkábban okoz problémát, az ugyanis a szabadban néhány méteres körzeten kívül már nem érzékelhető, a nem megfelelően kiválasztott hely esetén azonban ez is megkeserítheti az érintettek életét. – Mivel zárt, rosszul szellőző helyen felfűtheti a környezetet, oda kell figyelni, hova szerelik fel. Ezért érdemes ezt a munkát szakcégre bízni – hangsúlyozta Tornyi Koppány.Szintén a nem szakszerű szerelésnek köszönhető, ha a berendezésből távozó víz a szomszéd erkélyére, ablakpárkányára vagy a járókelők fejére csöpög. – A mi cégünknél alapszabály, hogy úgy nem telepítünk klímaberendezést, hogy azzal mások érdeke sérüljön – hangsúlyozta az ügyvezető. – Az új építésű házakat ma már előre becsövezik, és a csatornába bekötik a klíma elvezetését is, a magánházaknál és sok társasháznál pedig ereszcsatornába lehet ezt a vizet bevezetni. A panelházak esetében viszont egyik megoldás sem járható, így ott oda kell figyelni, hogy a kivezetés semleges területre történjen.Bár ez a kicsepegő víz nem más, mint desztillált víz, hiszen a lakások páratartalma csapódik ki, természetesen senki nem örül, ha ezzel áztatják. Több társasház ezért már ezt is szabályozta, és megtiltotta a kültéri kivezetést. Ezekben az esetekben a lakáson belül, egy edényben gyűjtik a lakók saját cseppvizüket – amely például aztán vasalóban kiválóan hasznosítható.