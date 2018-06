A szecesszióra építve erősítenék a turizmust

Ács Szilvia szegedi és Kovács Róbert szabadkai vezető azon fáradozik évről évre, hogy minél több látogatót csábítsanak mindkét városba.



– Célunk, hogy ne csak egynapos turisztikai program legyünk a nemzetközi kínálatban – mondta Ács Szilvia.

2019 szeptemberéig tartó, másfél éves program a két város szecessziós örökségére épít, ebből állítanak össze olyan tematikus turisztikai csomagokat állítanak össze, amelyeket főleg az európai piacon értékesítenek. Mindkét település 15-15 műemlékénél szerb, magyar és angol nyelvű információs táblát helyeznek el, amelyeken az épületek bemutatása Braille-írással is olvasható lesz. A műemlékekről 20-20 perces, szintén háromnyelvű bemutató kisfilmeket forgatnak. A 9-12 éves gyermekek számára a művészeti irányzatról foglalkoztató füzetet adnak ki.



A program része a 2019-es szecessziós világnaphoz kapcsolódó kulturális és gyermekprogramok megszervezése is. A mai kor igényeinek megfelelően kifejlesztenek egy mobilalkalmazást is a két város szecessziós értékeiről, turisztikai látványosságairól, és egy közös honlapon is dolgoznak.