A Szegeden élő Fincsi bácsi régen kígyót, macskát, kutyát is sütött a szülőföldjén, most a Séfek séfe címért küzd

Szöcskét etetett a zsűrivel bemutatkozásakor Liu Zhi a TV2 Séfek séfe című műsorában, ám ezzel sem tudta elrettenteni az ítészeket. A Szegeden csak Fincsi bácsiként ismert szakács továbbjutott az első selejtezőből, mától pedig ismét lehet szorítani a képernyők előtt. A legjobb 30 között mostantól csapatmunkában is kell bizonyítania, hogy helyet kapjon a három zsűritag hatfős csapatának valamelyikében.– Azért jelentkeztem a műsorba, mert bizonyítani akartam magamnak – mesélte a 45 éves férfi, aki 1996-ban jött Magyarországra. Azóta Szegeden immár két éttermet vezet, mellette pedig oktatja is a szakácsszakmát. – Jó szakácsnak tartom magam, így nem izgultam, mi lesz majd a zsűri véleménye az első főztömről. Tulajdonképpen a stáb jobban aggódott, mert 40 percig csak előkészítettem és zöldségeket faragtam. Az étel 20 perc alatt készen lett.Fincsi bácsi a múlt heti bemutatkozó adásban garnélát, csirkét és sertést kínált. – Arra gondoltam, ezek mellé már csak a rovar hiányzik, ezért tálaltam sült szöcskét is. Ilyet egyébként még én magam sem ettem, sőt nem is sütöttem soha, hiszen Kínában ez nem szokás. Kígyót, macskát és kutyát régen készítettem a szülőföldemen, de ez kimaradt az ételemből. Viszont valószínűleg jól sikerült, mert hallottam, hogy ropogott a zsűritagok foga alatt.Fincsi bácsi egyébként azt mondja, bár 30 éve a szakmában van, a stúdiós főzés még rajta is kifogott. – Nem találtam semmit. Az olajat például a díszletből szedtem ki – mesélte nevetve. Családja nem kísérte el az első megmérettetésre, de mint utóbb kiderült, ezt volt, aki megbánta. – A 12 éves lányom, amikor megtudta, hogy Ördög Nóra a műsorvezető, nagyon elszomorodott, hogy kihagyta a lehetőséget, hogy találkozhassanak.A Séfek séfe mai adásában ismét feltűnik majd, ezúttal már a tréningen. A három séf három nap alatt méri fel, ki miben jó, és ki hogyan bírja a stresszt, így választják ki csapataikat. Hogy hogyan teljesít a szegedi szakács, a hét végéig tehát kiderül.