A szegedi Barta Tamás egyedüli magyar indulóként fut a perui sivatagban - Az ember, aki nekivágott a nagy kalandnak

A szegedi Barta Tamással startolt el a világ egyik leggyilkosabb futóversenye Peruban. Fotó: Alexis Berg

– írta még vasárnap reggel (perui idő szerint) 9 órakor Limából Barta Tamás a Délmagyarországnak, amikor a Marathon des Sables központja felé buszozott. Innen startolt el kedden a világ egyik leggyilkosabb sivatagi futóversenye, amelyen hat nap alatt kell lefutni 242,2 kilométert. A 32 éves szegedi férfi azóta nem adott életjelet magáról, de a verseny honlapján nyomon lehet követni a futását.



Még 205 kilométer

A Marathon des Sablesen szerdán 42 kilométert, csütörtökön 33 kilométert, pénteken 68 kilométert kell lefutni. Aztán jön egy pihenőnap. Majd vasárnap 42 kilométert, végül pedig hétfőn 20 kilométert kell teljesíteniük a versenyzőknek.

Innen tudjuk, hogy kedden az első, 37,2 kilométeres szakaszt 7 óra 41 perc alatt teljesítette. Az átlagsebessége 4,8 kilométer volt óránként. Ezzel az eredménnyel a középmezőnyben, a 136. helyen végzett a 218 férfi indulóból. Nyolcan feladták a versenyt. Az első etapban egy marokkói, Rachid el Morabity volt a leggyorsabb, aki fantasztikus idővel – 3 óra 18 másodperc – ért célba. A 210. helyen az amerikai Gary Guller futott be, aki 11 óra 7 perc alatt teljesítette a több mint harminchét kilométert. A nők 63 fős mezőnyében a francia Nathalie Mauclair végzett az élen 3 óra 58 perces teljesítményével. A nőknél egy ember adta fel a versenyt.– nyilatkozta a marokkói férfi a célba érkezése után. Mások arról számoltak be, hogy bár a hőmérséklet elviselhető volt, nehezítette a futást, hogy belesüppedt a lábuk a homokba, ezért sokat kellett sétálniuk. A versenyzők teljes menetfelszerelésben futnak: a hátukon viszik hatnapi élelmüket, ruháikat, gyógyszereiket és egyéb felszereléseiket. Barta Tamás hátizsákja közel 14 kiló. Maximum ennyi súlyt cipelhetnek a futók, többet nem lehet.A szakértők szerint sík terepen, kényelmes tempóban óránként 3 kilométert lehet megtenni, tempós gyaloglással viszont akár 6 kilométert is – ez azonban menetfelszerelés nélkül értendő.