A szegedi cserkészek is részt vesznek a világtalálkozón az USA-ban: Rubik-kocka alakú csárdában kínálják a magyar ételek

Adományokat várnak



– A magyar csapat kiadásait az utazó fiataloknak kell összegyűjteniük, csoportunk anyagi helyzete azonban nem fedezi a költségeket. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy aki teheti, támogassa tevékenységünket! – hívta fel a figyelmet Hüvös Dorka, hozzátéve, az adományozással kapcsolatban a huvosdorka@gmail.com e-mail-címen kérhető bővebb információ.

Cserkészek, sorakozó!

Együtt oldják meg a feladatokat.

Jó a csapat.

A Magyar Cserkészszövetség rendszeresen megjelenik a Cserkész Világtalálkozón, amelyet négyévente rendeznek meg a világ más-más pontján. A következő világdzsemborira a szegedi 552. számú Petneházy Dávid, valamint az 1507. számú Árpád-házi Szent Margit cserkészcsapat több tagja is meghívást kapott. A tábort jövő év július 22. és augusztus 2. között az Egyesült Államokban tartják. Közel negyvenezer fiatal lesz jelen az eseményen, hazánkból 280-an utazhatnak el.– A találkozón 190 ország képviselteti magát. Hazánkban minden világtalálkozó előtt válogatót tartanak Budapesten, hazai és külföldön élő magyar cserkészekből állítják össze a magyar csapatot. Idén körülbelül ötszáz cserkész volt jelen a programon – közülük választották ki azt a 280 főt, köztük kilenc szegedit, akik utazhatnak – mondta el Hodászi Réka Dalma, a Petneházy Dávid cserkészcsapat tagja.Korábban egy-egy szegedi fiatal már részt vehetett a világtalálkozón, de olyan még nem volt, hogy kilencen is elutazzanak. – Hatalmas megtiszteltetés és elismerés számunkra, hogy képviselhetjük hazánkat és a magyar cserkészetet, amely világszinten is magas színvonalú, méltán lehetünk rá büszkék. A találkozón bemutatjuk kultúránkat és azt, hogy például a magyar gasztronómia és a néptánc hogyan kapcsolódik a cserkészek tevékenységéhez. Felállítunk egy csárdát, amely Rubik-kocka alakú lesz, ebből kínáljuk majd hazánk legnépszerűbb ételeit, italait. Kreatív előadási formákat igyekszünk kitalálni az értékeink bemutatására, hogy azok mindenki számára érthetők legyenek, és olyan élményt szerezzünk a világ minden pontjáról érkező cserkészeknek, amelyre szívesen emlékeznek majd vissza. Így jó hírét viszik az országunknak, a magyar cserkészetnek – emelte ki Hüvös Dorka, a szegedi csapat másik tagja.Nyelvtanulás, új barátságok, tudásuk gyarapítása más országok kultúrájának megismerése révén – ezt várják a világtalálkozótól a szegediek. Réka és Dorka elmondásuk szerint egész évben a világdzsemborira készülnek: hamarosan találkoznak a magyar válogatottal, közösen hangolódnak majd a táborra. Szerintük már ez a program is új ismereteket és kapcsolatokat tartogat.