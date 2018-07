A szegedi görögök is gyűjtenek a tűzvész károsultjainak

A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete 1995-ben alakult. Tagjai a megyében élő görögországi vagy ciprusi görögök, családtagjaik, gyermekeik és leszármazottaik, de rajtuk kívül a közösségünkbe tartozik nagyon sok filhellén szimpatizáns is. A szervezet egy nemzetiségi közhasznú egyesület, amely jó kapcsolatot ápol a hazai görög szervezetekkel, és a többi szegedi nemzetiségi szervezettel is.

Székhelyük a Nemzetiségek Házában van, Szegeden. A szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve végzett tevékenységük középpontjában a nyelvoktatás, a könyvkiadás, az érdekvédelem, a görög tánc és zene népszerűsítése áll. Nyelvi kurzusaikat éves szinten kb. 20 ember látogatja, a Szegedi görög füzetek kiadványsorozaton belül idáig 13 könyv jelent meg (legutóbb egy nyelvkönyv), és van egy tánccsoport is, amely az Eleftheria (Szabadság) névre hallgat. Táncosai jelenleg Athénban vannak, hamarosan ott fognak fellépni.

Viharos széllökésekkel, villámsebességgel terjedt a tűz az Athéntól nem messze található Matinál: hétfőn három helyen ütött ki tűz, amelyet a szél mellett a közel 40 fokos hőség is elősegített. A több napja tartó tűzben közel 200 ember sérült meg, 300 ház pedig a tűz martalékává vált. Az üdülőterületeken az emberek nem tudtak hova menekülni, így sokan a tengerbe ugrottak a tűz elöl,követelte a tűz. Mostanra a legtöbb helyen sikerült eloltani a lángokat, azt azonban pontosan nem tudni, mi okozhatta a tüzet: megeshet, hogy. Az áldozatok családjainak megsegítésére, valamint a túlélők javára adománygyűjtést szervez a Szeged Görög Klub.- Az adománygyűjtő akció igényét többen is megfogalmazták hazai görög közösségi csoportokban. Azt a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete (Syllogos) hirdette meg, mi pedig mint meglehetősen aktív megyei szervezet vállaltuk a lebonyolítását. A görögországi tűzvész képei sokunkat megráztak. Sajnos hozzá vagyunk szokva a nyári tüzekhez, de ez a mostani egy példa nélküli tragédia. Az áldozatok száma 25-ei állapot szerint 80 fölött van, és nem tudni, hol áll meg. Fontosnak tarjuk, hogy legyen érzékenységünk a bajban lévő emberekkel együtt érezni, lehetőségünk szerint segíteni rajtuk. Sokan vagyunk, akik a görögöknek a jóságát, kedvességét megtapasztaltuk, és ezt most a pénzadomány esetlen módján viszonoznánk a Vöröskereszten keresztül - mondta Purosz Alexandrosz, a Szegedi Görög Nemzetiségi Önkormányzat tagja.A meghirdetett adománygyűjtésre két nap alatt már egymillió forintot meghaladó felajánlás érkezett, rengeteg magánszemély, vállalkozások és görög szervezetek jelezték adakozó szándékukat. Purosz Alexandrosz ezek közül két civil kezdeményezést emelt ki: a beloianniszi iskola szülői munkaközössége, valamint a Kariatidák Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete is komoly felajánlást tett, de olyanok is vannak, akik készek lennének személyes Athénba utazni és segíteni. - A mienk a megtisztelő feladat, hogy a görög kötődésű vagy egyszerűen csak együtt érző emberek segítő szándékát közös nevezőre hozzuk - tette hozzá.A pénzbeli támogatás lebonyolításáért a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi Csoport felel, amely szervezet e célból a Kereskedelmi és Hitelbanknál külön számlát nyitott. Ennek száma: 10402805-50526582-55481028Az adomány a Magyar Vöröskereszten keresztül a Görög Vöröskereszthez kerül.