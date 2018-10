A szegedi hadifogolytáborban elhunyt hősökre emlékeztek - galéria

– Tízezer szakember, tizennyolcezer fogvatartott, köszönet a példaértékű munkáért. De nem volt ez mindig így a szegedi börtön falai között, sok ezer honfitársunk vesztette itt életét 1945 tavaszán. Tekintsünk a múltba, tekintsünk a jövőbe, és emlékezzünk – hangsúlyozta Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Fogvatartási Ügyek Szolgálatának szolgálatvezetője.Pénteken immáron harmadik alkalommal rendezték meg az emléknapot a Szegedi Fegyház és Börtönben az 1944-1945-ben ott működött hadifogolytáborban ártatlanul fogvatartottak és elhunytak tiszteletére. Az eseményen Juhász Tünde kormánymegbízott kiemelte, bármennyire is dermesztő az, amire emlékszünk, és hihetetelen, hogy ami itt történt, az valóság, üdvözölnünk kell az emlékezés lehetőségét. Hozzátette, már két éve, hogy fény derült a börtönben történtekre, de még mindig felfoghatatlan, hogy a szovjetek 12 ezer főt tartottak fogva embertelen körülmények közt a 400 fő befogadására képes börtön falai között.A folytatásban a nemzeti emlékezés került fókuszba, melynek szerves része volt az emlékév Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjának elmondása szerint. A gulág orosz mozaikszó fél évszázadnyi fájdalmat hordoz magában, 5 évtől 25 évig terjedő büntetésre is ítélhették elődeinket – részletezte. Mint elhangzott, a bizottság folyamatosan a magyar hadi foglyok sírjainak felkutatásán dolgozik, ezért az oroszországi levéltár anyágát is feltérképezték, az országban járva 925 magyar fogvatartott tömegsírjára bukkantak. A szintén hadifogoly kutatásokkal foglalkozó Bognár Zalán, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense szerint a fa is a gyökereiből táplálkozik, az emberiségnek is ezt kell tennie az emlékek összegyűjtésével, végig az igazsághoz ragaszkodva, hisz akkor van jövőnk, ha a múltunkat ismerjük.Az ünnepségen bemutatták lapunk munkatársa, Borbola Lilla újságíró dokumentumfilmjének összefoglalóját Láger a Mars téren címmel. A rendezvény fényét a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának műsora emelte. Zárásként Kiss-Rigó László szeged csanádi püspök beszédét és imáját követően az intézet homlokzatán lévő emléktáblánál koszorút helyeztek el.