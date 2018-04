A szegedi klinikán kezelik tovább a Kubából hazaszállított Györgyöt

Megkönnyebbülhet a Horváth család – jól viselte a hosszú repülőutat a Kubából hazaszállított szegedi férfi Őt is, akárcsak tavaly augusztusban a Bulgáriában autóbalesetet szenvedett Burkus Vanesszát, egy magyar légi betegszállító cég, a TrustAir Aviation Kft. magángépe hozta Szegedre.– Azzal, hogy végre otthon van a testvérem, úgy érzem, a legnehezebb akadályt megugrottuk. Az orvosok arról tájékoztattak a leszállás után, hogy a bátyám jobb állapotban van, mint amikor elindultak vele – mondta el lapunknak Horváth Gábor . Hozzátette, a hosszú repülőutat tartották a legkritikusabbnak a szakemberek, mivel nem volt megfelelő állapotban a testvére tüdeje, így lélegeztetni kellett, illetve az út idejére be is nyugtatózták.A szegedi repülőtéren először az útlevél-ellenőrzés és a vámvizsgálat történt meg, s miután beléptették a pácienst és az őt kísérőket Magyarország területére, hordágyra tették Györgyöt, majd mentővel a szegedi klinikára szállították. Azt, hogy meddig szorul további kórházi kezelésre, illetve hogy meddig tart majd a rehabilitációja, egyelőre nem tudni.Ahogy beszámoltunk róla, kubai nyaralása alatt hasnyálmirigy-gyulladással került kórházba a férfi még március közepén. Eleinte javult az állapota, ám miután rendes főtt ételt kapott a kórházban, egyre rosszabbul lett.Kereskedelmi repülőgépen a betegsége miatt nem volt szállítható, ezenfelül egészségügyi kíséretet is igényelt. Horváth Gábor hetekig egyeztetett az utasbiztosítóval, hogy mielőbb hazahozassa testvérét, többször hitegették, hogy napokon belül elindul Kubába a betegszállító repülő, ám mégsem történt előrelépés. Végül szerdán indultak el érte.