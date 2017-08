A szegedi klinikán világszínvonalú kezelést tudnak biztosítani Vanessza számára - galéria

– Felszállt Vanesszával a repülőgép – tájékoztatott tegnap fél 12-kor Burkus Sándor, a lány édesapja. Több mint háromhetes kálváriájuk végére került ezzel pont: a magyar egészségbiztosító költségére hazahozták a Bulgáriában autóbalesetet szenvedett és azóta kómában lévő 19 éves szegedi lányt. A TrustAir magángépe másfél órával később, 13 órakor már landolt is. Túri Péter, a TrustAir ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, az út eseménymentes volt, a lány stabil állapotban érkezett haza.A Szegedi Repülőtéren a sajtó mellett két nagymamája és nagynénje várta Vanesszát. Az idős asszonyok a hőséggel és a tűző nappal nem törődve ott álltak a kifutópályán, hogy saját szemükkel lássák, ahogyan unokájuk megérkezik.– Legalább most már nincs olyan távol tőlünk – futotta el a könny Jávorcsik Pálné szemét. A két nagymama közül ő volt az erősebb: ő támogatta Burkus Sándornét is, aki belekarolva szinte folyamatosan zokogott. – Látod, mennyien vigyáznak rá – mutatott vigasztalásképpen a repülő körül dolgozó személyzetre. Az apai nagymama azonban továbbra is a szemét törölgette. – Szegény, annyit szenvedett. Nagy segítség, hogy ide hozták, közénk – mondta.Összesen 20 percig tartott, amíg Vanesszát a repülőgépből áttették a Samaritanus Mentőszolgálat mentőautójába. Ők a TrustAir földi partnerei, főállásban pedig a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egészségügyi biztosítását látják el. A kocsi Budapestről érkezett Szegedre, hogy az itteni repülőtérről a klinikára szállítsa Vanesszát.– A rohamkocsi teljesen felszerelt, de mivel mobil műszerekkel dolgozunk, a repülőn használt gépek kerülnek át ide is – mondta el Dávid Ferenc mentőápoló.A szirénázó mentő néhány perc alatt átért a klinikához, Vanesszát pedig az SBO mentőbejáratánál vitték be az épületbe. Ezt követően gyakorlatilag azonnal sajtótájékoztatón jelentették be: megtörtént a súlyosan sérült lány hazaszállítása.– Az állapotáról, mivel most érkezett, egyelőre nem tudok semmit – mondta kérdésre válaszolva Molnár Zsolt, az SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet intézetvezető professzora. – A munkatársaim most monitorokra csatlakoztatják, amivel megfigyeljük az életfontosságú szervek működését, illetve lélegeztetőgépre kötik. Ha meggyőződtünk róla, hogy továbbra is stabil az állapota, el lehet kezdeni a labor-, illetve a képalkotó vizsgálatokat. Először egy koponya- és nyaki CT-t tervezünk készíteni, amihez újra szállítani kell majd – ezért szükséges, hogy megfelelő állapotban legyen. Ezt követően derül ki, hogy szükségesek-e újabb vizsgálatok, illetve hogy kell-e műteni, és ha igen, mikor.Molnár Zsolt elmondta, a burgaszi kórháztól összesen 3 írásos dokumentumot kapott, azonban azok mindegyike cirill betűkkel, bolgárul van írva. Egyet fordítottak le, ez alapján Vanesszának a koponyáján és nyakán kívül más sérülése nincs. – Az nem jó jel, hogy a baleset után, már a kórházba szállításkor komatózus állapotban volt, de fiatal szervezetről van szó, és nincs nagy vérzés az agyban. Vagyis a helyzet súlyos, de nem reménytelen – értékelte első információi alapján a helyzetet a professzor, aki hozzátette: az is biztató, hogy Vanessza minden végtagját tudja mozgatni.Az intézetvezető elmondta, Vanessza altatását egyelőre tovább folytatják, a cél azonban az, hogy minél előbb felébresszék. – Egyet kijelenthetek: a klinikánkon mindent meg tudunk neki adni, amit bárhol máshol a világon megkapna.