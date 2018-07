A szegedi operajátszás sokszínű marad - Régi-új feladatok elé néz Gyüdi Sándor

Gyüdi Sándor a hónap elejétől újra a szimfonikusokat igazgatja. Fotó: Karnok Csaba

Tíz év után adta át a stafétát Barnák Lászlónak, s a Szegedi Nemzeti Színházban ezentúl operatagozat-vezetőként folytatja Gyüdi Sándor. Más váltást is hozott számára ez az esztendő, a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak 2008 után újfent igazgatója lett. Lapunknak elmondta, három évtizede folyamatos a jelenléte az együttes életében, amely állandó szereplője a szegedi operajátszásnak, így a mostani váltásokkal nem várja teljesen új terep. – Barnák Lászlóval természetesen mindent megbeszélünk, ami az operajátszásra vonatkozik, s örömmel tölt el, hogy bár természetesen személyes szakmai ambíciói a drámai színházhoz kötik, az operajátszás kínálatának bőségét, a magyar színházi életben betöltött igen komoly szerepét meg akarja őrizni. Abban, hogy ezt hogyan tegyük, mit tűzzünk műsorra, s kikkel valósítsuk meg, számít a tapasztalataimra – részletezte lapunknak Gyüdi.Hozzátette, a színház új vezetőjének célja, hogy a megvalósítás terén korszerű színházi produkciók jöjjenek létre, míg a zenei kérdések tagozatvezetőként egyértelműen Gyüdihez tartoznak. – Barnák megőrzendőnek tartja az operajátszás sokféleségét, tehát a tradicionális produkcióknak is lesz helye a korszerű színházi eszközökkel történő operajátszás mellett. Ez látható a jövő évad műsortervéből is, hiszen saját operarendezőnk, Toronykőy Attila mellett a két vendég, Halasi Imre és Szabó Máté, akik először rendeznek nálunk operát, a rendezők két külön generációját képviselik – mondta.A szimfonikusok életében különleges évad elé néznek a művészek és a zenekedvelők, fontos jubileumhoz érkezik ugyanis az együttes. 1918-ban alakult meg a Szegedi Filharmonikus Egyesület, amelynek zenekara 1919-ben lépett fel először. A Szegedi Szimfonikus Zenekar mint önálló városi intézmény 1969-ben, azaz éppen ötven éve jött létre. Ezekhez a kerek évfordulókhoz jubileumi események, koncertek, kiadványok kapcsolódnak.Kérdésünkre elmondta, szeretné folytatni azt a gyakorlatot, amit a szimfonikusok vezetőjeként korábban is követett: a zenekarhoz művészeti vezetőként nemzetközileg elismert karmestert szeretne lekötni a Liszt Ferenc-díjas dirigens. Emlékeztetett, annak idején ebben a pozícióban Lukács Ervin, majd Fürst János két-két koncertet dirigált a szimfonikus sorozatokban, míg ő egyet-egyet, s most is így tervezi. – A művészeti vezető ezen kívül részt vesz majd az évad tervezésében, próbajátékokon, meghallgatásokon. „A kinevezésem áprilisi időpontjában természetesen már lényegében kész volt a következő évad műsora, ezért ősztől ezt a tervet már nem lehetett megvalósítani. Egyelőre két koncert dirigálásával az osztrák Günter Neuhold karmester vesz részt a zenekar életében" – tudtuk meg Gyüdi Sándortól.Megismételte lapunknak, amit a szimfonikusok évadzáróján is mondott: gyümölcsöző a kapcsolat a Szegedi Nemzeti Színház és a zenekar között. Megjegyezte, a városban nincs koncertterem, és belátható időn belül nem is lesz, a zenekar hangversenyeit így továbbra is elsősorban a színházban tartja. Ez persze nem a legszerencsésebb, hiszen mint elmondta, bár a nagyszínház gyönyörű terme operaházi akusztikával rendelkezik, de hangversenyezésre gazdagabb hangzású térre van szükség. Gyüdi azt mondta, természetesen nincs Szegeden szükség minden este nagyzenekari koncertre, de ma már sok kombinált célú termet láthatunk a világban, amelyek egyéb felhasználásuk mellett hangversenyteremként is kiválóak.