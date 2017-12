A szegedi ovisok jelesre vizsgáztak madáretetésből

Most már meg tudják etetni a kismadarakat az ovisok is. Fotó: Orpheus Állatvédő Egyesület

Persze nemcsak barkácsolni tanultak, a madáretetés fortélyaiba és a madárélet titkaiba is bevezették őket. Most száz ovis tanulhatta meg, hogy a tél közeledtével a természetben élő madarak túlélése szempontjából az ember fontos segítőtárs. A madáretető kihelyezésével például sokat segíthetünk, de ez még csak az első lépés, az utánpótlás folyamatos biztosítása legalább olyan fontos feladat.

A rovarevő madarak számára a legmegfelelőbb választás a marhafaggyú, amely magvakkal gazdagítható, olvashatjuk az Orpheus honlapján. A gerlék, verebek kedvelt téli csemegéje pedig a kukoricadara, amelyet a földről szeretnek felcsipegetni. Ha saját kertünk van, érdemes arra is figyelni, hogy legyen búvóhelyük a madaraknak. A tűlevelű és örökzöld növények mellett a talajt takaró fás, bokros ligetek is jó menedéket nyújtanak. Ráadásul nem csak a madaraknak: az itt áttelelő rovarok, lárvák szintén szárnyas barátaink étvágyát csillapíthatják.Az Orpheus egyesület vallja, hogy az állatok megvédésével kapcsolatos környezettudatosság fejlesztése már kisgyermekkorban fontos feladat. Éppen ezért tart idén is ilyen élménygazdag környezetismereti foglalkozást, ahová az önkénteseket most még egy simogatható kutyus is elkísérte.