A szegedi parkolási rendszer megreformálását sürgeti Szabó Bálint - a díjak csökkentését is javasolja a közgyűlésnek

– Igaz, Botka László MSZP-s polgármester előszeretettel hangoztatja, hogy semmilyen adó nem terheli a lakosokat, valójában még a parkolásért is megadóztatja a szegedieket

Mint ismert, a nagykörúton belül élő ingatlantulajdonosok első autójuk után 2610 forintért válthatnak parkolóbérletet, míg a második után már 65 ezer 250 forintot kell fizetniük. Szabó Bálint jogász, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője keddi sajtótájékoztatóján más városok gyakorlatával összevetve példátlannak nevezte ezt a gyakorlatot.– összegzett. A jogász a zuglói példát emelte ki, Budapest XIV. kerületében ugyanis immár a második autóval is ingyen parkolhatnak az ingatlantulajdonosok. Ezt is figyelembe véve azt javasolja Szabó, hogy Szegeden is vegyék át a gyakorlatot.Utalva arra, hogy a 15 évig üzemelő Arany János utcai parkolóházat nemrég bezárták, azt mondta, inkább bővíteni lenne érdemes a parkolóhelyek számát, akár úgy, hogy a Széchenyi tér megújításakor mélygarázst építenek a tér alá. A belvárosban ugyanis nincs elegendő parkolóhely, ráadásul a polgármesteri hivatal melletti utcák bizonyos szakaszain kizárólag az önkormányzati dolgozók parkolhatnak, nagyjából félszáz parkolóhelyet sajátít ki a város.Az árak átgondolását is szükségesnek tartaná, mint mondta, Pécsett a legdrágább zónában 300 forintot, Győrben 400-at, Székesfehérváron 340-et, míg Debrecenben 378 forintot kérnek ugyanazért, ami Szegeden 480 forintba kerül. Szabó Bálint elmondta,