A szegedi Simon Péter a Vivicitta félmaraton bronzérmese!

Simon Péter

A 33. Telekon Vivicittá Városvédő Futás második napja a közép és hosszútávok szerelmeseit várta, és persze azokat is, akik először tették próbára magukat a 10 km-en vagy a félmaraton 21 km-es távján. A kétnapos eseményre több mint 28 000 nevezés érkezett. Még soha ennyi nemzet nem futott együtt Budapesten, 84 országból és 1150 magyar településről regisztráltak a tavasz legnépesebb futóünnepére.A közel 11 ezer félmaratonista induló közül legidősebb a 79 éves Richter Ferenc. Sokan futottak babakocsival, amik külön kihívást is jelent, és az érdekes jelmezekben sem volt hiány. Kovács István Kokó, Lisztes Krisztián 49szeres futball válogatott és Pásztory Dóra paralimpikon úszó is büszke egyéni teljesítői voltak a távnak. „A versenysportban már eleget szenvedtem, most már a futás nekem örömsport, szeretem jó érzéssel teljesíteni a távokat" – nyilatkozta Kokó a célba érést követően.A félmaraton táv férfi győztese a tavalyi 2. helyezett Galamb Csaba, aki megküzdött a szembeszéllel, de az utolsó 2 kilométeren begyújtotta a rakétáit. A nőknél a második gyermeke születése után visszatérő Erdélyi Zsófia volt a leggyorsabb.Az idei év újdonsága a félmaraton trió, mellyel a csapatok évről évre növekvő igényét szolgáljuk ki.Több mint egy órán át tömött sorban érkeztek az amatőr futók a célba, arcukon örömmel, fáradtsággal, de mindenképpen büszkeséggel, hiszen a félmaraton egy szerethető és legyőzhető távolság.A klasszikus Vivicittá távnak számító 10 km-es mezőny 13 órakor indult, közel 6000 futó állt a rajtzónában.A két napon összesen 60 hetven évnél idősebb futó nevezett. Külön figyelmet érdemelnek a hölgyek, hiszen a hétvégi eseményen indulók aránya: 51 % nő, 49 % férfi.Világújdonságnak számít, hogy egyéni, személyre szabott videót kaphat futásáról minden versenyző, így az eddigi fotókon kívül tovább színesedik a paletta, amin az élményeket megőrizhetik.A Csongrád megyei Simon Péter, a 8500 fős félmaraton mezőnyben a 3. helyet szerezte meg 01:13:20 idővel. A klasszikus 10 km-es távon a makói Gera Nándor a 4. helyen végzett 33:34-es idővel.