A szegedi Szandra ezzel hódította meg Kaliforniát

Három évvel ezelőtt érkezett Los Angelesbe és elhatározta, hogy meglepi az amerikaiakat valami különleges magyar dologgal, a kürtőskaláccsal, de nem akárhogyan. Azt találta ki, hogy a kürtőskalácstésztából nem a nálunk megszokott hengert, hanem tölcsért készít - írja aTermészetesen ezt a szokásos módon megforgatja például karamellben, dióban, fahéjban vagy kakaóban, és abba méri a különböző ízű fagylaltokat, amit azután még mindenféle különlegességgel díszít. Ehhez csokoládé- vagy egyéb, például málnaöntetet, és csokidarabokat, süteménymorzsákat, kekszet, trópusi és egyéb gyümölcsöket, pattogatott kukoricát használ.Szandra Anaheimben dolgozik, nem messze a Disneylandtől, és rövid időn belül felkapott hely lett a boltja. Honlapjukon úgy hirdetik, hogy ez Szandra zseniális kreációja, a vendégek pedig dicsérő bejegyzéseket írnak. Még olyat is, hogy ezt a csemegét vegánoknak ajánlják. Csupa magasztaló, visszatérést ígérő komment olvasható.Szabó Szandra itthon divatmodell és vállalkozó volt. Szegeden saját szalonja volt, de úgy gondolta, hogy az Egyesült Államokban sokkal több lehetőség van, ezért repült el Kaliforniába. Megérkezésekor jelentkezett egy ügynökségnél, hogy a modellkedést folytathassa, de belevágott egy virágos vállalkozásba is. Már itthon szenvedélyesen érdeklődött a különleges desszertek iránt, innen jött az ötlet a kürtőskalácsos fagylalthoz. Alapítótársként, cukrászként, szakácsként és igazgatóként is dolgozik a House of Chimnay Cakesben.