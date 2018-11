A Szegedi Szépmíves Céh új tárlata nyílt meg Újszegeden

A Bálint Sándor Művelődési Házban nyílt új, téli tárlata a Szegedi Szépmíves Céhnek. A művészek csapata fotókat, absztraktokat, grafikákat, de faliszőtteseket és kerámiákat is kiállított. A sokszínű tárlat egy nyári alkotótábor eredménye, egy kis közösségtől. Szabó Luca és Wilhelm Laura fotókkal gazdagította a kiállítást. Nagy Károly, a Szegedi Szépmíves Céh elnöke elmesélte, hogy az a művészeti ág most igen népszerű alkotóik körében. Természetesen a klasszikus festészet is képviseltette magát, például Rácz Pál vagy Bakacsi Lajos képein. A téli tárlatot december 6-ig tekinthetik meg az érdeklődők.– A művész az, akivel mindig baj van. Nyughatatlan, nem éri be azzal, ami van. A művész nem normális, de akkor minek tartunk kiállításokat? – tette fel a kérdést Marton Árpád színesztéta, aki megnyitotta a téli tárlatot. – Mert művészek nélkül kopár lenne a világ.