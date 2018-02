A szegedi Tiszavirág is bekerült a tíz legjobb vidéki étterem közé

Hogyan készül a lista?



A Dinig Guide szerkesztősége több mint 200 étterem meglátogatását követően dönti el az éttermek TOP100-as listáját. Anonim tesztelők ezt követően az év folyamán többször is ellátogatnak a helyekre. A legjobb 20 éttermet nemzetközi szaktekintélyek vizsgálják meg, így alakul ki a legjobb 10 étterem sorrendje. Volkswagen-Dining Guide Étteremkalauz 2018-as kiadványa már kapható az újságárusoknál. A kiadvány több mint 200 hazai étterem leírását tartalmazza, több mint 100 street food helyet és 65 cukrászdát listáz.

Ha valaki idén a legjobb vidéki éttermeket szeretné mind meglátogatni, be kell járnia az egész országot. Encs, Balatonszemes, Tata, Villány, Balatonfüred,, Veszprém, Eger, Őriszentpéter és Pannonhalma. Ezeket a helyeket ajánljuk, ha felcsapunk gasztroturistának hazánkban - következzenek a vidék legjobb éttermei a Volkswagen-Dining Guide Étteremkalauz szerint, a helyezések sorrendjében! Természetesen a szegedi Tiszavirág sem marad ki.

1. Anyukám mondta – Encs

Sok év után ismét egy vidéki étterem került a Dining Guide top10-es listájára. Az encsi Anyukám mondta konyhája és az étterem minősége folyamatos fejlődést mutat, az evolúció útja szépen nyomon követhető. Dudás Szabolcs séf stílusát nehéz kategorizálni, jellemzi az olasz és magyar tradicionális konyha modernizált felfogása, ötvözése, de akár távol- és közel-keleti gondolatok is megjelennek a tányéraikon. A tulajdonos testvérpár Olaszországban töltött éveinek szellemisége ötvöződik észak-Magyarország gasztronómiai kultúrájával. Az egyszerűségre törekvő konyha sok irányba kitekint, időnként merészebb megoldásokkal. Ezek mellett az Anyukám mondta az ország legmagasabb minőségű pizzáját kínálja. A borválaszték igazodik az étterem régióközpontú gondolkodásához, a kínálat évek óta a tokaji borrégió sokszínűségét is reprezentálja.



2. Kistücsök – Balatonszemes

A tavaly a 25-ik születésnapját ünneplő balatonszemesi Kistücsök a balatoni régió állócsillaga. Az egész évben folyamatosan nyitva tartó étterem irigylésre méltó törzsvendég gárdával rendelkezik. Csapody Balázs fáradhatatlan elkötelezettsége a helyi alapanyagok felemelésére töretlen. A konyhát vezető Jahni László séf évtizedek óta folyamatosan ötvözi a klasszikus, magyar vidék ételeit a modernebb megújító elképzeléseivel. A tulajdonos személyisége, a konyha színvonala, valamint a Kistücsök családias hangulatú személyzete teszi teljessé az élményt.



3. Platán – Tata

A tatai Öreg-tó partján csodálatos helyszínen fekszik a Platán étterem, amelynek konyháját most már több, mint két éve a Tantinak Michelin-csillagot szerző Pesti István vezet, igazodva a magyar vidékhez. A Platán modern gondolkodásmódját bizonyítja, hogy arra törekszik, hogy előbb utóbb saját farmra épülő konyhát működtethessen. A hosszú távra tervező, fenntartható rendszer, amely képes ellátni alapanyaggal egy csúcséttermet, a világ gasztronómiai dinamikájának új mozgatórugója. A séf modern gondolkodása azt is megengedi, hogy folyamatosan étlapon tartsa a rántott húst.



4. Sauska 48 – Villány

A helyszín ezelőtt is adott volt a villányi borászatban, egyszerűbb vacsorákkal eddig is működött konyha a Sauska birtokon, ahol 2017-től új koncepcióval várják a vendégeiket. Az újkori hazai szakácsszakma egyik nagy „öregje", Bicsár Attila vezeti a konyhát. A tulajdonos Sauska Krisztián és Bicsár Attila sok éves barátsága alapozta meg a Sauska 48 étterem létrejöttét. A séf az étterem koncepcióját viccesen “modern paraszti gourmet-nak" nevezi, ami az egyszerű vidéki, őszinte konyhastílust jelenti. Az elképzelt étterem és annak ígérete beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A konyha szellemisége, gondolkodásmódja tökéletesen igazodik a vidék, Villány és a borvidék valóságához. A Sauska birtok évekkel ezelőtti megjelenése modernizálta a villányi borvidéket, az étteremkoncepció is ilyen irányba hat.



5. Sparhelt – Balatonfüred

Tavaly is a Balaton északi partjának legjobb étterme volt a mi listánkon, és ez idén sincs másképp. A Sparhelt kreatív magyar konyhája egyre tisztább képet mutat. Üdvözlendő a törekvés az alapanyagoknak lehetőség szerint a régióból való beszerzésére. Az étterem távol esik a balatonfüredi turista csapástól, ide tényleg csak azok jönnek, akik érdeklődést mutatnak a modern magyar gasztronómia iránt. Ebben erős a Sparhelt, nem erőlködi túl, pont azon a szinten szolgáltat, ami itt belefér. Jók az ízek, nincsenek túlbonyolított technikai megoldások, de mégis „érzékeny" konyhával találkoznak a vendégek. Sallangoktól mentes, kortárs étterem, messzebbről is megér egy kitérőt.

A Tiszavirág most. Fotók: Tiszavirág

6. Tiszavirág – Szeged

A dél-magyarországi régió egyik legkiemelkedőbb, és folyamatosan fejlődő étterme a szegedi butikhotel részeként működik. A hotel és az étterem is olyan gondolkodást és szellemiséget képvisel, amiből sokkal többet is elbírna ez az ország. A Tiszavirág nagyon modern, progresszív konyhát visz, amelyben fontos szerephez jutnak a helyi alapanyagok is. A kínálatban a „tradicionális" magyar ételek mellett a szegedi kedvencek is megjelennek, természetesen kortárs felfogásban, de a nemzetközi inspirációk is helyet kapnak, miközben a konyha törekszik a szezonalitásra. A hotel és az étterem kialakítása pedig bárhol megállja a helyét Európában.

A Tiszavirág 2016-ban. Archív fotó: Frank Yvette

Tavaly kutyabarát különdíjat is kapott a Tiszavirág. Archív fotó: Frank Yvette

7. Villa Medici Mild – Veszprém

A több, mint negyedszázados múltra visszatekintő családi vállalkozás meghatározó pont Veszprémben és környékén. Miközben tiszteletben tartja a magyar tradíciókat, törekszik a megújulásra, valamint a helyi, sőt, részben saját előállítású alapanyagok használatára is. Az elmúlt időszakban megpróbált egy kicsit könnyedebb lenni, amit mi üdvözöltünk, de a vendégek többsége nem feltétlen, így a villa Medici Mild visszatért korábbi koncepciójához. Az étterem meglehetősen protokolláris, úgy elegáns, ahogy abból már nincsen sok idehaza, de ez mindenképp pozitív kritika.



8. Macok – Eger

Nagyon közkedvelt és meghatározó kulináris pont Egerben, annak is legszebb részén, a dicső történelem árnyékában, azaz az egri vár lábánál. A konyha törekszik a helyi alapanyagok használatára, kivételesen jó kapcsolatot ápol a helyi termelőkkel, és olyan különlegességeket kínál, mint például a szilvásváradi pisztráng vagy a méltán híres bükki sajtok. A séf kiválóan kezeli a klasszikus elemeket, nem túlzóan modern, jóízű, szerethető konyhát visz. és ha már Egerben vagyunk, mi sem természetesebb, mint a kiemelkedő bor sortiment, amely között igazi ritkaságok is elérhetőek.



9. Pajta – Őriszentpéter

Az őriszentpéteri Pajta eddig is nagyon jó és szerethető, méltán népszerű konyhát vitt, év közben azonban igen meghatározó séfváltás történt. Farkas Richárd a Mákból érkezett (korábban dolgozott többek között Barcelonában egy ötcsillagos szálloda éttermében, valamint a Zónában Krausz Gábor ideje alatt), és kifinomult skandináv gondolkodásmódot hozott az Őrségbe. A konyha így még nagyobb hangsúlyt fektet a régióra, a helyi alapanyagok használatára, de az étterem kertje mögötti fenyvesben saját gombakert is folyamatban van.



10. Viator – Pannonhalma

Évek óta a környék meghatározó étterme. A Viator rendezvényétkeztetésre is berendezkedett, nagyon szép helyen van, kicsit akkor is jó lenne, ha nem lenne jó. Erről azonban szó sincs: modern felfogású magyar konyhájának köszönhetően a vendégek mindig jót esznek, ha a Viatorban járnak. Az étterem konyhájában továbbra is kiemelt szerepet játszik a regionalitás és a szezonalitás, valamint a tradíciók tisztelete és az újra való törekvés. Külön öröm, hogy a bencés apátság fűszernövénykertjének terményei alapanyaggal látják el az éttermet. Az italkínálatot a bencés apátság borai teszik különlegessé.