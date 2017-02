A szegedi vadaspark medvéi szerint is jön a tavasz

Valóban: csütörtökön már 10 fokot mutatott szerkesztőségünk hőmérője. A vadaspark medvéi is érdeklődők voltak magukhoz képest a jobb idő miatt – árulta el Veprik Róbert, a vadaspark igazgatója. – Aggódtunk kissé, hogy nem lesznek valami aktívak a medvék, mert az elmúlt hideg napokban még be voltak húzódva a vackukba – mondta az igazgató.– Most látok először macit – mondta a 4 éves Léna, akit óvónője emelt fel, hogy jobban lássa az állatokat. Az ovis csoport izgatottan figyelte, ahogy a medvék előjöttek a szabadba almát lakmározni. Veprik Róbert elmondta, tévhit, hogy a medvék a természetben mély téli álmot alszanak. Csupán nem annyira aktívak, mégpedig azért, hogy a kevesebb táplálékot nyújtó hideg időszakban takarékoskodjanak az energiájukkal. A vadaspark két, spanyolországi cirkuszból kimentett medvéjének nem kell azért a fogához vernie a garast – vagy inkább az almát –, hiszen jól el vannak látva táplálékkal.