A szegediek döntő többsége szerint börtönre ítéltek nem vezethetik a várost - távozniuk kell Botka embereinek

A VIP-parkolóper néven elhíresült ügyben a Gyulai Járásbíróság első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Botka László legközvetlenebb munkatársait: a polgármesteri hivatalt vezető Mózes Ervin címzetes főjegyzőt, Solymos László alpolgármestert és Kalmár Gábor kabinetfőnököt. A bíróság megalapozottnak tartotta az ügyészség vádját, amely szerint több mint 40 millió forint kárt okoztak a városnak a vádlottak ingyenes parkolóbérletek osztogatásával, amelyeket úgy ítéltek oda természetes és jogi személyeknek, hogy erre közgyűlési vagy egyéb jogszabályi felhatalmazásuk nem volt.



A bíróság október 2-i ítélete után a szegedi Fidesz–KDNP felszólította az érintetteket, hogy távozzanak beosztásukból, majd Haág Zalán, a kereszténydemokraták helyi elnök-frakcióvezetőjének kezdeményezésére rendkívüli közgyűlést hívtak össze kedden kora reggelre.



– Gyáva módon Botka László polgármester és a szocialisták nem jelentek meg ezen a közgyűlésen, így tárgyalni sem tudtuk az ügyet. A Fidesz–KDNP továbbra is úgy gondolja, hogy börtönbüntetésre ítélt személyek nem vezethetik ezt a várost – jelentette ki Haág csütörtöki sajtótájékoztatóján.



Közölte azt is, hogy a Fidesz–KDNP egy közvélemény-kutatást rendelt, amiben arra voltak kíváncsiak, hogy a szegedi polgárok miként vélekednek az ügyről. A megkérdezettek döntő többsége, 83 százaléka úgy nyilatkozott, hogy Mózes Ervinnek, Solymos Lászlónak és Kalmár Gábornak távoznia kell posztjáról.



– Úgy gondoljuk, hogy a szegediek véleménye igenis számít, és azt szeretnénk, ha Botka Lászlónak és a szocialistáknak is számítana, ezért ismételten távozásra szólítjuk fel a címzetes főjegyzőt, az alpolgármestert és a kabinetfőnököt – szögezte le a KDNP-s önkormányzati képviselő.