A szegediek is kiállnak a szabad egyetemek mellett - 17 órakor tüntetés a TIK-nél

Mintegy éttucatnyi demonstráló gyűlt össze délután a lex CEU- ént elhíresült felsőoktatási törvénymódosítás ellen a hódmezővásárhelyi Kossuth téren. A városházával szemben é és fehér papírszalagokat ötöttek a fákra, melyek alá transzparenseket is úsztattak. Ez után a tfő este Budapesten, az Áder János öztársasági elnö hivatala előtti tüntetésen elhangzott rigmust skandáltá : „Aláírtad, János, dühös rád a város!" Fotó: Máté Gergely

A ma délután fél 6-ra a Hősök terére szervezett, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a civil szervezetek melletti kiálló, Orbán-kormány elleni tüntetés után a várhatóan ismét több ezres tömeg átvonul az Oktogonra, ahol fél 8-tól másnap reggel 8-ig blokkolják majd Budapest közlekedését ( A tüntetésről frissülő cikkünkben számolunk be>> A Hősök terén rendezett tüntetéshez már csatlakozott Szeged, Békéscsaba és Debrecen is. Azrendezett tüntetés felhívásában arra figyelmeztettek, hogy a kormány retteg a gondolkodó emberektől, a kritikától és a vitától. "Mindent megtesznek, hogy a sajátjuktól eltérő véleményt és gondolatot betiltson, ezért is akarja bezáratni az egyetemet. Ha ezt hagyjuk könnyen lehet, hogy a jövő héten a Szegedi Tudományegyetem kerül sorra. Nem hagyhatjuk, nem hagyjuk! Most rajtunk a sor!"