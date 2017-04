A szegediek is kiállnak a szabad egyetemek mellett - élő videó a helyszínről!

Delmagyar.hu Élőben a szegedi tüntetésről

Fotó: DM

A tömeg a Viktor Hugo utcai Fidesz-irodához vonul.- "Áder János nem Orbán fölött áll, hanem mögötte" - mondta az utolsó felszólaló. "Nem nekünk kell félni, hanem nekik és a kegyeltjeinek" - folytatta. Kiemelte, azok is megmozdulnak, akik sose voltak vagy lesznek CEU hallgatók. "Ez a megmozdulás az ország jövőjéről, a demokráciáról szól."- Legalább 200 ember van már a TIK előtt. Újabb egyetemi hallgató mond beszédet: "A szabad, független intézményeket akarják elnyomni. Nem egyedi eset ez, a független gondolkodó állampolgároktól, a saját polgáraitól fél a kormány" - mondta. Felidézte a Népszabadság megszüntetését is. "Nincs hova meghátrálni! Szabad ország, szabad egyetem" - zárta beszédjét, amit már a tömeg is vele skandált.- A második szónok beszéde közben már mindenki azt skandálja: "Nem hagyjuk!" A CEU nem Sorost jelenti, hanem a világ egyik legjobb egyetemét, a nyitottságot jelenti. "Nem volt elég, hogy a világ legnagyobb tudósai álltak ki a CEU mellett, ez nem volt elég. Mutassuk meg mi" - mondta. "Erőt kell mutassunk, hogy végül győzhessünk!". Barát Erzsébet , azt SZTE oktatója következett, aki kiemelte, elsősorban nem tanár, hanem magyar állampolgár. Elmondta, hogy a felsőoktatási törvény nem csak a CEU-ról szól. Felhívta a figyelmet, hogy az "ellenségképző logikáját értjük, de nem értünk vele egyet". A kormánynak és a törvényalkotóknak azt üzente: Demokráciát! és hogy "Nem félünk!".

Fotó: DM

- "Úgy érezzük, hogy a tudásvagyon átörökítése veszélybe kerül. Azért vagyunk itt, hogy ezt ne hagyjuk - mondta az első szónok, aki idézett a szegedi dékánok nyílt leveléből is - Már legalább 100 ember van a TIK előtt, ahol a szervezők a fővárosi beszédeket játsszák le a hangszórókból. Most a Pink Floyd The Wall című száma megy.- Körülbelül 30 ember van egyelőre a TIK-nél, ahol 17 órakor kezdődik a tüntetés. Helyszínen tartózkodó kollégánk elmondta, folyamatosan érkeznek az emberek.

Vásárhelyen is kiálltak a CEU mellett



Mintegy éttucatnyi demonstráló gyűlt össze délután a lex CEU- ént elhíresült felsőoktatási törvénymódosítás ellen a hódmezővásárhelyi Kossuth téren. A városházával szemben é és fehér papírszalagokat ötöttek a fákra, melyek alá transzparenseket is úsztattak. Ez után a tfő este Budapesten, az Áder János öztársasági elnö hivatala előtti tüntetésen elhangzott rigmust skandáltá : „Aláírtad, János, dühös rád a város!" Fotó: Máté Gergely Mintegy éttucatnyi demonstráló gyűlt össze délután a lex CEU- ént elhíresült felsőoktatási törvénymódosítás ellen a hódmezővásárhelyi Kossuth téren. A városházával szemben é és fehér papírszalagokat ötöttek a fákra, melyek alá transzparenseket is úsztattak. Ez után a tfő este Budapesten, az Áder János öztársasági elnö hivatala előtti tüntetésen elhangzott rigmust skandáltá : „Aláírtad, János, dühös rád a város!" Fotó: Máté Gergely

A ma délután fél 6-ra a Hősök terére szervezett, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a civil szervezetek melletti kiálló, Orbán-kormány elleni tüntetés után a várhatóan ismét több ezres tömeg átvonul az Oktogonra, ahol fél 8-tól másnap reggel 8-ig blokkolják majd Budapest közlekedését ( A tüntetésről frissülő cikkünkben számolunk be>> A Hősök terén rendezett tüntetéshez már csatlakozott Szeged, Békéscsaba és Debrecen is. Azrendezett tüntetés felhívásában arra figyelmeztettek, hogy a kormány retteg a gondolkodó emberektől, a kritikától és a vitától. "Mindent megtesznek, hogy a sajátjuktól eltérő véleményt és gondolatot betiltson, ezért is akarja bezáratni az egyetemet. Ha ezt hagyjuk könnyen lehet, hogy a jövő héten a Szegedi Tudományegyetem kerül sorra. Nem hagyhatjuk, nem hagyjuk! Most rajtunk a sor!"