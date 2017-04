– Számomra az első igazán nagy demonstráció Nagy Imre újratemetése volt 1989. június 16-án a budapesti Hősök terén. Hatalmas, felemelő és bizakodó összejövetel volt, és a hatalom akkor visszavonult, igaz, visszavonult volna már anélkül is – emlékezett a 66 éves Németh György A szegedi fotós és karikaturista többször járt Romániában 1989 decemberében, ahol Temesváron és Aradon fotózott. – Olyan hangerő volt a több tízezres tüntetéseken, amilyet azóta sem hallottam. A szekusok akkor még lőttek. Nagyon idegesek lettünk, amikor a román katonák bezúdultak a térre, szerencsére azért jöttek, hogy védjék a tömeget az orvlövészektől – idézte fel a romániai forradalom eseményeit Németh György. Az 1990-es taxisblokád szegedi eseményeit is fotózta, ahol szerinte még ismerték egymást a tiltakozók, és igazán családias volt a hangulat egy-egy útzárhelyszínen.– A kilencvenes években gyakran dolgoztam gazdatüntetéseken, amelyeken csalódott termelők zárták le az utat. Alapvetően ezek is nyugodt rendezvények voltak. A balkáni forrongás idején egyedül talán csak én jutottam el fotósként a Milosevics elleni nagy tüntetésre. Az volt a trükk, hogy egy gázzal hajtott „tepsi Mercedesszel" mentem, a fényképezőgépemet szétszedve a belső zsebemben vittem. Akkoriban nagyban ment a benzinturizmus, így azt hitték, én is csempészettel foglalkozom – mesélte Németh György.Szerinte itthon a kilencvenes évek után már kevésbé voltak spontán, őszinte felháborodásból indult demonstrációk. – Inkább csak a magamutogatás és a vandalizmus volt a jellemző. Ez 2006-ban csúcsosodott ki, jól láthatóan szervezett provokációkkal, durvaságokkal, álságos mondanivalóval. És innentől a sajtó munkatársait is ellenségnek tekintették, sok atrocitás érte a fotósokat. Mostanság nagy színjáték folyik, talán csak a fiatalok által szervezett újkori demonstrációk őszinték és valóságosak – mondta a szegedi fotós.