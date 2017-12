A szenteste nem aranyvasárnap

Így viszont nem lehet klasszikus bevásárlós aranyvasárnap az utolsó adventi vasárnap, vagyis a 24-e. Előrébb is hozta egy héttel az egész menetrendet a kereskedelem, így holnap már az ezüstvasárnapnál, de még csak a második gyertyánál tartunk.



Érdekesen alakul a december 24-e, a szenteste napja: a Szeged Plazában az üzletek délután kettőig lesznek nyitva, de a kapuk csak később záródnak, az utolsó mozielőadás ugyanis 16 órakor kezdődik. Az Árkád Szeged 10 és 14 óra között fogadja a vásárlókat, de a Tesco és a Lidl is lehúzza a roló délután kettőkor – a Szeged Nova 8-tól 14 óráig várja az utolsó pillanatban ébredőket.



Meglepő módon nem áll be a sorba a Penny Market. A vezetés úgy döntött, hogy – dolgozóit kímélendő – idén december 24-én országosan zárva tartja a boltjait. Cserében december 21-e és 23-a között viszont minden üzlet meghosszabbított nyitvatartással, este tízig várja majd a vásárlóit.



A Coop Szeged Zrt. Temesvári körúti üzlete 13 órakor zár december 24-én, a Szentháromság utcai Spar szupermarket azonban csak délig lesz nyitva. Nem úgy, mint a Makkosházi körúti Spar Express a benzinkúton, ahol 0–24 órában és az év 365 – szökőévben 366 – napján fogadják a vásárlókat.



Annak, aki az utolsó pillanatra hagyja az ajándékvásárlást vagy a napi friss élelmiszerek beszerzését, mindenképpen érdemes érdeklődni a 24-i zárások időpontjáról telefonon, vagy utánanézni az interneten.