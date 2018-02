A szentmihályi Gárdonyi Géza diákjai és tanárai találkoztak - Generációk emlékeztek egykori iskolájukra

– 1963 és 70 között jártam ide. Viszonylag jó gyerek voltam. Furcsa érzés itt lenni – mondta szombat délután Barta László, az Algyői Halászcsárda tulajdonosa, miközben egykori általános iskolájának folyosóján nézelődött két kisgyermekével, az iskolás Lucával és a még óvódás Bencével. – A főépület ez volt, de össze-vissza falaztak azóta. A tornaterem sem volt még meg az én időmben. Rossz ezt így elnézni, hogy lassan az enyészetté lesz az épület. Szomorú, hogy így néz ki – mélázott a közismert csárdagazda.



Barta Lászlóval együtt közel kétszázan jöttek el szombaton a szentmihályi egykori Gárdonyi Géza Általános Iskola emlékestjére. Több generáció is képviseltette magát, az idősebbek gyermekei közül is sokan itt koptatták az iskolapadot.



Az intézmény hivatalosan 81 éves korában, 2009-ben zárt be, amiről lapunkban is beszámoltunk. (2009. június 23.: Iskoláját siratja Szentmihály) A szentmihályi iskolát 1928-ban alapították, 1945 óta viselte Gárdonyi Géza nevét. Önállósága 2003 augusztusában szűnt meg: a szegedi önkormányzat a kecskéstelepi Fekete István Általános Iskolához csatolta. Az épültbe a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott, speciális nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó Wesley János költözött, majd végül 2014 márciusában üresen maradt az épület, miután a Wesley-iskola visszaadta a városnak, és az Osztróvszky utcában egyesítette intézményeit.



A szombati rendezvény két ötletgazdája, Mártonné Csernus Ágnes, az iskola utolsó igazgatója és Lukács Jánosné az utolsó tagiskolavezető azt mondták, annak idején mindketten sírva jöttek el az iskolából, ezért most sem tartottak a nosztalgiázókkal. Lukács Jánosné és Nógrádi Zoltán, a városrész önkormányzati képviselője tavaly ősszel vetették fel először az emlékest ötletét, majd a képviselő támogatásával felgyorsultak az események.



A Móricz Zsigmond Művelődési Házban megrendezett emlékműsor előtt, az iskola falán Csabainé Kónya Ilona megmutatta az 1969-ben elhelyezett időkapszulát, amit jövőre nyitnak majd fel ünnepélyes keretek között. Közel 50 évvel ezelőtt minden osztályról egy-egy fotó és emléktárgyak kerültek a kapszulába.



A művelődési házban iskolatörténeti kiállítás nyílt, majd Fejes Ferenc, helyi lakos, aki 2009-ben hazamenekítette az iskola címerét, mesélt az iskola történetéről, amit kötetlen beszélgetés és spontán osztálytalálkozó követett.