A szeri baráttal véget ért Szombathelyi trilógiája

Négy évvel az első után jelent meg Szombathelyi Árpád trilógiájának befejező kötete. Fotó: Török János

A legelső könyvében, a Gencsháti fogócskában Szombathelyi Árpád a gyermekkorát dolgozta fel. Ezután jelent meg 2014-ben trilógiájának első része, A szeri vitéz, két évvel később pedig a második kötet, A szeri kovács. A történetek IV. László és II. András idejében, a XIII. században játszódnak. A művek olyan történelmi regények, amelyek helytörténeti értékeket képviselnek, ugyanakkor szórakoztatók is.Az események Szermonostoron és annak környékén játszódnak, a helyszínek sokszor beazonosíthatók. Természetesen a hiteles, történelmi személyek mellett akadnak kitalált szereplők is – így például az a kovácsfiú is, akiről a második rész szól. A befejező kötet főszereplője Gabriel barát, aki a győri csata után vág neki útjának, és meg sem áll az Alföldig. Gabriel egy filozofikus gondolkodású ember, akinek rengeteg csodás dologban van része a történet során.Szombathelyi Árpád igen sokszínű művész. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, és a kisteleki művészeti iskolát vezeti, ahol tanít is. Emellett fest és ír. Elárulta, nem volt nehéz számára összeegyeztetni életének két szenvedélyét, ugyanis – ahogy fogalmazott – a festői kifejezés eszközeit tudja kamatoztatni az írásban is.A befejező kötet megjelenése után sem tétlenkedik. Már készül az új, novellákat tartalmazó kötete, amely vélhetően Unalomregény címen kerül a boltokba. Mivel az író Szegeden élt egy ideig, így a történetek ott játszódnak majd.