A szervezők azt mondják, nekik nem panaszkodtak a bulizókra

Garázdaság a Retro színpadnál



Tettlegességig fajult a szóváltás egy férfi és egy nő között április 30-án hajnali 1 óra körül a Hattyas soron – tájékoztatta lapunkat kérdésünkre a CSMRFK Sajtószolgálata. Úgy tudjuk, hogy a SZEN Retro színpadánál egy vita után a férfi mobiltelefonnal ütötte arcul a nőt, aki könnyű sérülést szenvedett. A feltételezett elkövetővel szemben garázdaság gyanúja miatt indult eljárás a Szegedi Rendőrkapitányságon.

Panaszkodott olvasónk a Szegedi Egyetemi Napokra – tegnapi lapunkban megírtuk, mi volt vele a problémája. Szemetet, hányást és vizeletet, falra öntött alkoholt hagytak a bulizók maguk után az utcán, amit szerinte nem kötelességük a környéken élőknek tolerálni. Mi is kimentünk egy nappal a rendezvény után a helyszínre, az általunk megszólaltatott lakók azonban azt mondták, sokkal kulturáltabb volt a rendezvény, mint az előző években.Tegnap megkereste lapunkat a rendezvény főszervezője is, hogy reagáljon kérdéseinkre. Lukács Levente is úgy fogalmazott, nagyot ugrottak előre a korábbi helyzethez képest, ami persze nem azt jelenti, hogy ne lehetne tovább javítani – törekednek is arra, hogy békésen megférjen a rendezvény a lakókkal.– Idén egy takarítócég felelt a buli helyszínén és a környező utcákban a tisztaságért. A bejárattól nem messze egy mobil vécét helyeztünk ki, és nagyobb rendőri, illetve polgárőri jelenlétet kértünk – sorolta. – Mindezek mellett felhívtuk a résztvevők figyelmét arra, hogy kulturált, egyetemistához méltó módon viselkedjenek.Lukács Levente hozzátette: telefonszáma publikus volt, így bárki felhívhatta, ha panaszt akart bejelenteni. De sem a hangerő, sem más miatt nem érkezett hozzá jelzés.