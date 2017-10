A színházba rajzott ki a reklámklub - kulisszatitkok a szegedi Nemzetiről

A nagy árvíz után épült szegedi színház 1800 nézőnek készült, amit természetesen csak állóhelyekkel tudtak megoldani. Ez hamarosan leégett, és utána már kevesebb hellyel nyitott újra, majd minden átépítéssel csökkent a nézőszám, így lett mára 650. Mindezt a megyei iparkamara reklámklubjának pénteki színházi kirajzásán tudták meg az érdeklődők Gyüdi Sándor főigazgatótól, aki szerint nettóban igazából csak 500 néző az, aki lát is a színházban.A teátrum ma is szenvedi, hogy ilyen szűk telekre épült, a színpad hátsó fala egyben a Deák Ferenc utcai portál is. Ezzel együtt Magyarország második legszebb színháza a szegedi és a vidékiek közül a legnagyobb. A klubtagok számos kulisszatitkot is megismertek, ezek egyike, hogy a színpad felett állandóan 13 tonna víz várja azt, hogy kétévente a katasztrófavédők tűzvédelmi gyakorlaton, stopperrel mérve leengedjék, és ami meglehetősen nagy felfordulást szokott okozni.A látogatók a színpadról nemcsak a csodás látványt nyújtó nézőteret, de a zsinórpadlást és a függöny mögötti részt is alaposan szemügyre vehették. Miközben sok számot és adatot is megtudtak az 1,2 milliárdos költségvetésű színházról. Egyebek között azt, hogy állami és városi támogatás nélkül ötször annyiba kerülne egy jegy. A főigazgató szerint a görögöknél ez még inkább így volt, ott a nézők kaptak pénz azért, hogy színházba mentek, és nem hétköznapi dolgaikkal foglalatoskodtak. Akkoriban úgy gondolták, ennyire fontos közérdek a szellem épülése.Gyüdi Sándor a mecenatúráról is kapott kérdést, és kiderült, ez a 2008-as válság után szinte a nullára csökkent. Nincsenek bőkezű nagyvállalatok Szegeden, miközben Győrött az Audi- vagy Kecskeméten a Mercedes-bérlet komoly tényező a teátrumok életében.