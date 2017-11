A színházi évad legmozgalmasabb hónapja lesz a december: Revüoperett, kortárs dráma és az Amadeus jön

A nagyszínházi új produkció, a Bál a Savoyban operett december 15-én debütál Horváth Péter rendezésében. A kisszínházban pedig Rusznyák Gábor viszi színre az Amadeust, amelyet egy nappal a Tél után, december 22-én láthatunk.



Az első téli hónapot a Napfényes Gyermekarcok jótékonysági est nyitja december 2-án, amelynek bevételét a GEMMA-központ javára ajánlják fel. A koncert első felében a Nem adom fel együttes játszik, majd az Universitas Szimfonikusok.



Ábrahám Pál csillogó revüoperettjét, a Bál a Savoyban-t Horváth Péter rendezi. A darabban új oldaláról mutatkozik be Figeczky Bence is, aki Musztafa bej szerepén Gömöri Krisztiánnal osztozik – a nemrég bemutatkozott színész régi vágya volt, hogy táncos-komikusként is felléphessen.

A próza tagozat 21-én a Tél című kortárs drámát adja elő Bodolay Géza rendezésében a nagyszínházi balett-teremben. A rejtélyes betegségben szenvedő Elvira, akit Waskovics Andrea alakít, a társadalom perifériáján élő Éva, Wessely Zsófia karaktere, vagy Olasz Renátó mint János, a férj mindannyian az apró emberi játszmákat játsszák Németh Ákos darabjában. Másnap, december 22-én a kisszínházban debütál az Amadeus Pataki Ferenc mint Salieri és Poroszlay Kristóf alias Mozart főszereplésével.



A kisszínház ad helyet A mi Józsink/Erzsike első vidéki előadásának december 16-án – Lengyel Nagy Anna rádiós újságíró emberi történeteket gyűjtött össze, amelyeket Lázár Kati és Epres Attila szólaltat meg, valamint Keresztes Tamás és Pelsőczy Réka vitt színpadra.



Az ünnepekre is készül a teátrum: december 26-án a 100 Tagú Cigányzenekar lép fel, 27-én pedig két alkalommal is láthatják a nagyszínházban a L’art pour L’art Társulat Halványlila gőz című produkcióját. A másik játszóhelyen aznap este a karácsonyi dixie-gálán ünnepli huszadik születésnapját a Storyville Jazz Band Frankie Látó és az ohiói énekesnő, Janice Harrington közreműködésével. Pindroch Csaba egyszemélyes komédiája, a Segítség, megnősültem! 28-án este deríti jókedvre a közönséget. Az évet és a hónapot a szilveszteri gála zárja 31-én 17 és 20 órai kezdettel, Toronykőy Attila rendezésében.