A szomszédok szerint hónapok óta üresen áll a lakás, mégis éjszakai kopácsolásra panaszkodik az idős asszony

Varga Andrásné a felső szomszédból hall elviselhetetlen zajokat. A szomszédok szerint éjszakánként csend van. Fotó: Török János

Varga Andrásnétól érkezett a panasz lapunkhoz, miszerint Szegeden, a Juhász Gyula utca 5/B szám alatt lévő tömbház egyik lakásában nem tud meglenni, mert felette valami műhely működik, ami éjszaka is kopácsolással és gépzajjal jár. Az idős asszony kérte már az önkormányzat segítségét is, de nem történt előrelépés.– Ez elviselhetetlen! Egy perc nyugtom sincs a saját lakásomban. Sokszor éjjel arra riadok fel, hogy valami mindjárt a fejemre zuhan a felettem lévő lakásból. Többször volt már, hogy felkeltem, felmentem és zörgettem, de senki sem nyitott ajtót, aztán néhány óráig csend lett. A plafonom meg csak reped, én pedig egyfolytában aggódok – fakadt ki ottjártunkkor Varga Andrásné.Az idős asszonytól egy emelettel feljebb léptünk, azonban az állítólagos fenti szomszéd lakásában senkit sem találtunk – se munkást, se tulajt. Sötét volt bent, még a csengő is ki volt kapcsolva, zajok pedig egyáltalán nem hallatszódtak. Mint ahol nem él senki.Megkérdeztük a szóban forgó lakás mellett élőket, ők hallanak-e építkezési zörejt.– Hónapok óta egy lélek nem járt itt, csak Varga Andrásné, amikor éjszakánként idejön dörömbölni, zörögni az ajtón. Mi meg akkor félünk, hogy vajon a mi ajtónkat mikor kezdi verni. Segítségre lenne szüksége, mielőtt nagyobb baj lesz – részletezi az egyik lakó.– A mellettünk lévő területen zajlik építkezés, valószínűleg onnan hall zajt, ahogyan mi is, de éjszakánként nyugalom van – teszi hozzá egy másik hölgy.