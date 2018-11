A szülők jóváhagyása nélkül egyszerre hat betegség ellen oltott be az iskolaorvos egy szegedi fiút

Az anyuka azt gondolta, minden óvintézkedést megtett

Az oltási könyvből is kiderül: a fiú egyszerre kapta meg a két védőoltást, amit korosztályának egy hónap különbséggel adnak be. Fotó: Kuklis István

Előkerült egy második fecskendő

Hivatalosan egyszerre is beadható a két oltás

– Előrebocsátom: nem vagyok oltásellenes. De azt gondolom, ami velünk történt, jogosan háborít fel – kezdte történetét Zónai Melinda. Az édesanya hatodikos fia kötelező védőoltása miatt kereste fel lapunkat, azt ugyanis szerinte nem megfelelő módon adták be gyermekének.A szülők jóváhagyása nélkül egyszerre hat betegség ellen oltott be az iskolaorvos egy szegedi fiútEgyszer csak előkerült egy második fecskendő– Volt már nagyon rossz tapasztalatunk a kötelező védőoltásokkal – mesélte az anyuka. – A kisebbik gyermekemmel három hónapos korában az oltás után két órával az intenzív osztályon voltunk, beadása után 40 fokos láza lett, az egész testén pontszerű bevérzések jelentek meg, és a fehérvérsejtszáma az egekbe emelkedett. Náthás volt, amikor megkapta az oltást, de az orvos azt mondta, ennek nincs jelentősége. Egy hónap késéssel a történtektől függetlenül folytattuk a kötelező oltási sorozatot. Megkapott minden injekciót, amit kellett, viszont halmozottan autoimmun beteg lett. Senki nem mondja ki, hogy a védőoltásoktól, de a külföldi betegtájékoztatóban szerepel ez is lehetséges mellékhatásként.Az édesanya ennek tudatában úgy döntött, fiára, aki testvérével azonos genetikai állományú, a hatodikos oltássorozat kapcsán fokozottan odafigyel.– Nem akartam, hogy vele is megtörténjen, mint a testvérével, ezért ragaszkodtam hozzá, hogy csak teljesen egészségesen és csak szülői felügyelet mellett olthatják be. Megbeszéltem az osztályfőnökkel, hogy az oltás után hazaviszem, hogy figyelhessem, nála jelentkeznek-e ilyen súlyos reakciók – mesélte.A fiú náthás volt, amikor az első oltást osztálytársai megkapták, így akkor neki nem adták be a DTaP-oltást. Két héttel később pedig, amikor ezt pótolták volna, belázasodott. Mivel ráadásul olyan betegségre gyanakodtak az orvosok, amely kizárta az olthatóságát, meg kellett várni, amíg vizsgálatokkal kiderítették, nem arról van szó. Így végül múlt hét kedden vitte el édesapja beoltatni az iskolaorvoshoz.– A szükséges beleegyező nyilatkozatot természetesen alá is írtuk, a fiam édesapja elé pedig a rendelőben újabb papírokat tettek. Arról kellett nyilatkoznia, hogy nem beteg a fiunk, illetve megkapta az MMR-oltásról szóló tájékoztatót is. Aztán már csak azt látta, hogy az első oltás után az orvos újabb fecskendőt vesz elő, és beadja a fiunknak a másik kötelező védőoltást is – idézte fel a történteket felháborodottan az édesanya. Mint mondta, szó sem volt arról, hogy egyszerre két oltást kap a fia, ehhez pedig nem is járultak hozzá. – Az apuka valóban aláírta a rendelőben az oltási tájékoztatót, de eszébe sem jutott, hogy azt azonnal be is adják, hiszen az osztálytársak egy hónap különbséggel kapták a két oltást.Zónai Melinda úgy fogalmazott, azt sérelmezi, hogy esélyt sem adtak, hogy tiltakozzanak az ellen, hogy egyszerre hat betegség ellen adjanak be védőoltást fiuknak. – Én pedagógusként dolgozom, pontosan tudom, hogy még egy fájdalomcsillapítót sem adhatok a gyereknek a szülő beleegyezése nélkül. Felháborít ez az eljárás, főleg úgy, hogy végig együttműködtünk az iskolaorvossal, és fel sem merült a korábban történtek ellenére sem, hogy nem engedjük beoltani a fiunkat.Az ügyről megkérdeztük az érintett iskolaorvost is, aki azonban nem kívánt nyilatkozni. Megkerestük viszont a Tisztiorvosi Szolgálatot is felügyelő Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálatát, mert kíváncsiak voltunk arra, szabályos volt-e, hogy a két oltást egyszerre adták be. A hatodikos kampányoltásban ugyanis a második vakcina beadása előtt a szülőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy a gyermek nem kapott egy hónapon belül oltást.Mint a sajtószolgálattól megtudtuk, ennek csak akkor van jelentősége az MMR-oltás előtt, ha a gyerek egy hónapon belül egy másik, élővírus-vakcinával is be lett oltva. A két kötelező védőoltás viszont, mivel a DTaP inaktivált vakcina, akár egyszerre is beadható. Annak nincs egészségügyi kockázata, és az oltások hatékonysága sem csökken ebben az esetben.