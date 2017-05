A szülőknek is gyereknapjuk volt az újszegedi ligetben - videó

- Az állatos körhintát, az ugrálóvárakat - gondolkodott el az ötéves Balog Vince óriásnyalókával a kezében, mi mindent is próbált ki a sok-sok játék közül. Édesanyja diszkréten megjegyezte: és a világ minden édességét, de persze csak az ebéd után.Sokan voltak ezzel így; alig lehetett elvonszolni a kicsiket a csúszdák, trambulin, hullámvasút, illetve a láncos és a sárkányos körhinta tövéből. A fák árnyékában megtelt minden asztal, így ebédre sem kellett messzire menni hatalmas gyereknapi játszótértől.Úgy láttuk, idén is a klasszikus vattacukor, a lufi és a buborékfújó volt a sláger a kereskedők és vendéglátósok pavilonjainál. Különlegességet is találtunk, igazi pónik helyett hintalovak nyergében lovacskázhattak a kicsi huszárok. Megírtuk: felháborította olvasóinkat a hídi vásárban látott pónikarusszel. Hát ez ellen a megoldás ellen senkinek nem lehetett kifogása.Pihenés közben kérdeztük ki Sárközi Dávid és testvére, Máté gyerekeit. Lia elárulta, neki a királynős ugrálóvár tetszett legjobban és a csúszdára vágyik még. Dorina a körhintának örült, amire édesanyjával ült fel, és még a többi játékot is mind kipróbálná. Benedeket pedig vattacukorral lehetett vigasztalni.