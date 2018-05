A szúnyogirtás most már tényleg tűzoltómunka

Deszken is irtották már a szúnyogokat a földről az önkormányzat kérésére. Fotó: Karnok Csaba

Harmadik hete dolgozik a katasztrófavédelem azon, hogy kevesebb szúnyog legyen. Az elmúlt két hétben a lárvákkal foglalkozott, 7300 hektárnyi vízterületen juttatta ki a biológiai szert.Most kezdődik a kémiai védekezés, a már kifejlett szúnyogok ellen, országosan hetvenezer hektáron, több megyében. „Az intenzív védekezés első lépése azokat a területeket érinti, ahol a legjelentősebb a szúnyogártalom" – írja az állami szervezet közleménye.Csongrád megyében először május 10-én, csütörtökön Hódmezővásárhelyen irtanak repülővel, 1200 hektáron. Pénteken Szegeden 6000 hektárt szórnak meg a levegőből. Földi permetezés lesz Bakson, Csongrádon, Deszken, Ferencszálláson, Hódmezővásárhelyen, Klárafalván, Mártélyon, Mindszenten és Szentesen.Szombaton Algyőn a levegőből és földi permetezőgéppel is irtanak. A repülőgép aznap sorra veszi Baksot, Csongrádot, Deszket, Dócot, Fábiánsebestyént, Felgyőt, Ferencszállást, Klárafalvát, Kübekházát, Mártélyt, Mindszentet, Nagytőkét, Ópusztaszert, Sándorfalvát – ahol szintén lesz földi permetezés is –, valamint Szentest, Székkutast. A három nap alatt több mint tizenötezer hektáron védekeznek. A jövő héten a munka „azokon a településeken folytatódik, amelyeket most nem kezelnek, de emelkedik a szúnyogok száma" – közölte az állami szervezet. Az irtószert olyan mennyiségben juttatják ki, hogy emberekre, meleg vérű állatokra és növényekre ártalmatlan lesz. A méhészeket értesítették, hol mikor kell elzárni a méheket.Erre az egyszerre nagy területen zajló védekezésre, amelyet az állam jó néhány éve magára vállalt, már régóta vártak megyeszerte. Sok helyen nem győztek várni: van olyan település, ahol már kétszer megrendelték a repülőt. Az szemlátomást el is végezte a munkát, de nem sok sikerrel.Ezért kérdeztük meg a katasztrófavédelmet: mi alapján dőlt el, hogyan kezdik a védekezést idén? Mukics Dániel tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője azt válaszolta, „a nyárias meleg miatt szinte az egész országban komoly szúnyogártalomról lehet beszélni". Az aktuális időjárási viszonyoktól függ, hol szaporodnak jobban, ezt előre jelezni csak rövid távon tudják. Azt, hogy épp hol van szükség gyérítésre, rovartannal foglalkozó szakértők döntik el. Mukics Dániel helyismerettel rendelkező entomológusokat említett, akik tudják, hol kelnek a szúnyogok. Ezeken a helyeken a katasztrófavédelem is rendszeresen méri a csípésszámot, figyelik a vízben fejlődő lárvákat. Akkor is zajlik ez a munka, ha az adott területen épp nem irtanak. Aztán a védekezés előtt közvetlenül és utána is csípetik magukat az ezzel megbízott emberek, és ha úgy érzik, a permetezés nem volt hatékony, akkor a kivitelező újból kezeli az adott területet.A tűzoltó őrnagy arról tájékoztatott, a katasztrófavédelem tudja, hogy melyik településen mikor irt a helyi önkormányzat – a saját költségvetése terhére –, ezeket a munkákat összehangolják.Aki tudni szeretné, hogy feléjük a közeljövőben zajlik-e szúnyogirtás, a www.katasztrofavedelem.hu oldalon megtalálhatja a településekre lebontott heti programot.