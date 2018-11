A tanulói lemorzsolódás ellen tesznek a Szegedi Szakképzési Centrumnál - bemutatták a módszereket

Ne hagyja félbe egy diák se a tanulmányait! – ez a célja a Szegedi Szakképzési Centrum európai uniós forrásból megvalósuló projektjének, amelyben a kulcsfontosságú kompetenciák, valamint az eszközrendszer fejlesztésével kívánnak muníciót adni az iskoláknak a lemorzsolódás csökkentésére és megelőzésére. Az ennek érdekében létrejött projektben tudásmegosztó workshopot rendeztek november 22-én az alkalmazott módszerek bemutatására.



– Széles körű, a Szegedi Szakképzési Centrum összes tagintézményére kiterjedő helyzetfelmérést végeztünk, amelyből kiderült, hogy egyre több gyermek hagyja el az oktatást Csongrád megyében, ez pedig munkaerőhiányhoz vezet. Jól látható az is, hogy mely iskolákat érinti leginkább a probléma, ezekben az intézményekben a tanulók számára csoportos foglalkozásokat rendezünk. Reményeink szerint a képzésekkel, a jó gyakorlatok összegzésével olyan tudásanyagra tesz majd szert a centrum, amelynek segítségével hosszú távon tudjuk segíteni a tagintézményeket a tanulólétszám gyarapításában – emelte ki Angyalné Kovács Anikó főigazgató.



Az eredmények megismerése mellett a jelenlévők bepillantást nyertek a projektben alkalmazott módszerekbe, így színházpedagógiai, drogprevenciós vagy éppen pályaorientációs műhelyfoglalkozásokon is részt vehettek az érdeklődők, valamint a Digitális Közösségi Alkotóműhely-koncepciót is bemutatták csütörtökön. Ezek alapján fény derült arra, milyen típusú problémák azok, amelyek az iskolaelhagyáshoz vezethetnek, és milyen megoldásra van szükség.