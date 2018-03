A tanyán élőket segítik: világítást kapnak a külterületi buszmegállók Ruzsán

Horváth Brigitta már nagyon várja az új világítást, hiszen iskolába menet évekig sötétben álldogált a buszmegállóban. Fotó: Frank Yvette

Külterületi buszmegállók megvilágítására a tanyafejlesztési program keretében 4,8 millió forintot nyert Ruzsa. Ehhez az önkormányzat még 580 ezret tesz hozzá, azért, hogy a tanyán élők biztonságát növeljék. Így több mint ötmillióból valósul meg hét külterületi buszmegálló megvilágítása. A település klímabarát elkötelezettségű, így törekednek a környezetbarát módszerek alkalmazására, ezért költségtakarékosan napelemekkel oldják meg a közvilágítást.– Azokat a megállókat választottuk ki első körben, amelyek a legforgalmasabbak, ahol a legtöbben szállnak fel – magyarázta Sánta Gizella polgármester.Pár éve már majd minden buszmegálló fedett lett, ez az időjárás viszontagságaitól védi az utazókat, ám reggel korán még sötét van, és bár a közbiztonság jó, a közvilágítás sokat javít az emberek biztonságérzetén. Ruzsán a lakosság majdnem fele – körülbelül ezer ember – tanyán él, az ő komfortérzetüket növeli ez a beruházás. A kivitelezés hamarosan kezdődik, áprilisig kell elkészülniük a kivilágított megállóknak.

– Biztosan száznál több a tanyavilágból ingázók száma. Az iskolásoknak inkább reggel, az éjszakai műszakba járóknak este nyújt majd segítségét az új világítás – tette hozzá a település vezetője.Horváth Brigitta öt évig járt iskolába Szegedre. Minden reggel a 6 óra 20-as busszal indult. – Hat órakor sötétben nem volt a legjobb a buszmegállóban ácsorogni egyedül – mesélte Brigitta. Olyan is többször előfordult, hogy a busz elment mellette, nem vette őt észre a sofőr. Szerinte ez a buszvezetőknek is segítségükre lesz, hiszen hamarabb észreveszik így az utasokat.A hét napelemes oszlop ugyanúgy néz ki, mint a hagyományos közvilágítási, csak picit alacsonyabb. Az egyik megálló olyan útkereszteződésben van, amelyet aszfaltos út keresztez, így ennek a bekötőútnak a megvilágítását is szolgálja majd.